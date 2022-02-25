برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح احتفل لواء المغاوير 25، بتخريج دورة المغاوير الأساسية رقم (30) ودورة القتال في المناطق المبنية رقم (52) وضمت الدورتين ضباطا وضباط صف من وزارة الداخلية والحرس الوطني.



استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى آمر لواء المغاوير 25 العقيد الركن ناصر مسعود العتيبي كلمة بهذه المناسبة، رحب من خلالها براعي الحفل والحضور، مبينا أن دورة المغاوير الأساسية ودورة القتال في المناطق المبينة تنمي وتصقل كفاءة العسكري وتعزز قدراته على التعايش والتكييف مع جميع الظروف وان التدريب في هذه الدورات كان على درجة عالية من الاحترافية لتمكن منتسبيها من تنفيذ المهام الخاصة التي توكل اليهم، وليكونوا على مستوى عال في اللياقة البدنية والرماية للوصول للجاهزية القتالية.



بعدها قام منتسبو الدورة بتقديم عروض تجلت فيه مهاراتهم من الفنون القتالية الفردية والجماعية بالطعن بالحراب والاشتباك الحر والقتال المتلاحم ومهارات التسلق والنزول من ارتفاعات مختلفة في الميدان، وعمليات الكمائن واختبارات الثقة، وعرضا لعمليات القتال بالمناطق المبنية.



وفي الختام تفضل رئيس الأركان العامة للجيش بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين، ثم وجه سعادته كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: «يسعدني أن أهنئكم وأشد على أياديكم على هذه النتائج الطيبة وعلى هذا الانجاز، مشيدا بقيادة لواء المغاوير 25 على هذا الجهد المخلص الذي يرتقي إلى مستوى عال من الأداء وتمنى دائما لهذه الوحدة التطور والارتقاء إلى مستويات متميزة، حتى يكون الجيش الكويتي دائما على أتم الاستعداد، منفذا لمهامه التي أوكلت إليه ليصون أمن واستقرار وطننا العزيز تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.



حضر الحفل نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني.