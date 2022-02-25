هنأ النادي البحري الرياضي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بحلول الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني وحلول الذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير، وعبر رئيس النادي اللواء فهد الفهد عن اعتزاز أسرة النادي من مجلس إدارة وأعضاء ولاعبين بهاتين المناسبتين، مؤكدا على المسؤوليات والدور الكبير لكافة الهيئات واللجان والاتحادات والأندية الرياضية في العمل الدائم وبذل قصارى الجهد للارتقاء بمسيرتنا الرياضية، وتحقيق الإنجازات التي تعمل على رفع سمعة الكويت وعلمها في مختلف الأصعدة والمحافل والبطولات الرياضية.