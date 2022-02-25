تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في صفحتها الأولى بعدد الأحد الماضي 20 الجاري، قالت الإدارة العامة للطيران المدني الخميس إنه من المتوقع أن تصل حركة المسافرين خلال عطلة الأعياد الوطنية في التسعة أيام التي تبدأ اليوم إلى نحو 242035 مسافرا موزعة على 133541 مغادرا و108494 قادما للبلاد من وإلى مطار الكويت الدولي.



وأوضح نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي في تصريح لـ «كونا» أنه سيتم تشغيل نحو 2281 رحلة خلال الفترة من 24 فبراير الحالي حتى 5 مارس المقبل موزعة على عدد 1140 رحلة مغادرة وعدد 1141 رحلة قادمة.



وأضاف أن أعلى حركة ركاب في عطلة العيد الوطني من حيث الوجهات هي إسطنبول والقاهرة ودبي وجدة.



وأكد استعداد «الطيران المدني» بكل قطاعاته التشغيلية لعطلة الأعياد الوطنية خلال التسعة أيام المقبلة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي.



وأشار إلى أن حركة السفر للمغادرين والقادمين تسير بناء على الخطة الموضوعة ووفق الإجراءات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء الكويتي وتم تعميمها على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.