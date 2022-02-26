تقدم عميد الهندسة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.علي شمخه ببالغ التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 61 للاستقلال والـ 31 للتحرير، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وهي ترفل في عز وازدهار ورفعة ومجد.

وقال شمخه في تصريح صحافي ان الكويت رائدة العطاء والبناء وسباقة في تحقيق وضع الاستراتيجيات اللازمة وتحقيق أهدافها التنموية والمضي نحو مسيرتها المنشودة، والتي تعكس صورة البلاد المميزة حضاريا واقتصاديا وتنمويا وعلى كافة الأصعدة، منوها كذلك إلى ظاهرة الديموقراطية الكويتية التي تعد واحدة من أفضل النماذج في العالم العربي، وعلامة إيجابية ومثالا يحتذى للشعوب العربية القادرة على التعايش معها، وذلك في ضوء ملامح الاستقرار والازدهار الذي تعيشه منذ تأسيسها ليسهم أبناؤها في عملية البناء وتطوير مؤسسات الدولة بإرادتهم الحرة، ما يشكل علامة فارقة وقدوة لكل أبناء منطقة الخليج.

واستذكر شمخة بكل التقدير التضحيات التي قدمها شهداء الكويت الأبرار، داعيا المولى أن يشملهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته جزاء ما قدموه لوطنهم الأمر الذي كان له الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار الوطن وسيادته.