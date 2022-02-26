بشرى شعبان

استقبل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي وبحضور مدير إدارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي ومراقب بيوت الضيافة ايمان العنزي، الوفد الزائر من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة خولة البادي وشريفة بن نصيب من دار زايد للرعاية الأسرية بدولة الامارات العربية المتحدة والقنصل من سفارة دولة الامارات العربية المتحدة خالد المرشودي، حيث تم خلال اللقاء استلام احد الاطفال ولم شملها مع ذويها في الكويت بعد جهود حثيثة وكبيرة في هذا الشأن.

وتقدم وكيل القطاع بالشكر الجزيل الى دار الرعاية في دولة الإمارات، وأثنى على جهودهم في رعاية الطفلة الكويتية خلال فترة تواجدها لديهم.

بدورهم، هنأ الوفد الإماراتي الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنين ان تدوم افراح الكويت.

هذا، وتبادل الطرفان الخبرات المشتركة في مجال الرعاية الاجتماعية للأيتام والخدمات المقدمة لهم في كلتا الدولتين.