الشمري لـ «الأنباء»: الفريق يقوم بأعمال تطوعية وخيرية لخدمة الكويت

آلاء خليفة

تحت شعار «حبنا لها غير»، نظم فريق بصمة كويتي التطوعي مهرجانا تزامنا مع شهر الأعياد الوطنية في البلاد وقدم الفريق الهدايا على الحضور احتفالا بتلك المناسبة السعيدة التي شارك بها العديد من الجهات.

من ناحيتها، ذكرت رئيسة فريق بصمة كويتي التطوعي أمل الشويع في تصريح لـ «الأنباء» على هامش المهرجان، أنه تزامنا مع شهر الأعياد الوطنية حرص الفريق على تنظيم هذا المهرجان في منتزه «حولي بارك»، رافعة أسمى آيات التبريكات والتهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وكل المواطنين والمقيمين.

وذكرت الشويع ان المعرض بمشاركة عدد من اصحاب المشاريع الصغيرة تخللته أغان وطنية ومسابقات وهدايا، لافتة الى ان فريق بصمة كويتي التطوعي يضم اليوم 28 متطوعا ومتطوعة يقومون بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع الكويتي ومنها مساعدة الأسر المتعففة وتوزيع الوجبات الغذائية فضلا عن دور الفريق خلال ازمة كورونا في مساعدة وزارتي الداخلية والصحة في المحاجر.

من ناحيته، ذكر المتحدث الرسمي باسم فريق بصمة كويتي التطوعي خالد الشمري لـ «الأنباء»، ان مهرجان «حبنا لها غير» يقيمه الفريق بالتنسيق مع مجموعة الصالح التجارية، موضحا ان هناك جهات عدة مشاركة في المهرجان منها مأكولات ومشروبات وعطورات ولوحات وغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واشار الشمري الى ان الفريق تأسس 20 إبريل عام 2020 وشارك في العديد من الاعمال التطوعية والخيرية خلال ازمة كورونا ومستمر حتى الآن.

بدوره، أوضح عضو فريق الاسناد والانقاذ الكويتي تركي الهاجري لـ«الأنباء»، انهم يشاركون في مهرجان «حبنا لها غير» بتنظيم من فريق بصمة كويتي التطوعي في منتزه حولي بارك.

ولفت الهاجري الى ان فريق الاسناد والانقاذ الكويت فريق تطوعي يخدم المجتمع ويقدم المساعدة اصحاب السيارات التي تغرز في منطقة البر وكذلك مساعدة المفقودين في البر والبحر وفي جميع الأماكن، مشيرا الى ان عملهم تطوعي لخدمة دولتنا الحبيب الكويت بشكل تطوعي.

بدوره، أوضح صاحب بوتيك جابر علي انه يشارك في مهرجان «حبنا لها غير» بمنتزه حولي بارك مشيدا بحسن التنظيم.

ولفت علي الى انه صاحب مزاد والمهرجان منحهم فرصة الالتقاء بالآخرين والاستفادة مهنئا الجميع بشهر الاعياد الوطنية.

ومن مملكة البحرين قال خليل الانصاري لـ «الأنباء» انه يشارك في مهرجان «حبنا لها غير»، موجها التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب الكويتي، مؤكدا ان الكويت والبحرين دولة واحدة «وخليجنا واحد» واحتفالاتنا واحدة قائلا: وعسى دوم افراحك يا كويت.

وأوضح الأنصاري انه يشارك في المهرجان بكل ما يخص من المنتجات البحرينية ومنها الحلوى البحرينية التي يحبها الجميع ومنها الشعب الكويتي، مشيرا الى انه حريص على مشاركة اخوانه واشقائه الكويتيين احتفالاتهم بالأعياد الوطنية.

وانتقل الحديث الى آمنة التميمي، مشاركة في المهرجان ببوث «ورشة عمل» لتعليم الأطفال على طباعة التيشرات او البلوفرات بأنفسهم وكيف يتعرفون على اوراق الطباعة وانواع الاقمشة وكيفية الطباعة.

وقدمت التميمي التهنئة للقيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين على ارض الكويت بمناسبة الاعياد الوطنية.