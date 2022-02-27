وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان نص على ما يلي:

نظم الفصل الثاني من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الأحكام الخاصة بهيئة أسواق المال وشؤونه المالية ونظام عمل مجلس مفوضي أسواق المال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع المراسيم التي صدرت بموجب أحكام المواد (6، 10، 11، 21) من القانون المشار إليه.

2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع قرارات مجلس الوزراء الصادرة بموجب أحكام المادة 21 من القانون المشار إليه.

3- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الميثاق المشار إليه في المادة 10 البند (هـ).

4- كم الرصيد المتبقي حاليا من احتياطي هيئة أسواق المال ومن رأسماله؟ وهل للهيئة أي خطط لتنمية إيراداتها الذاتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيانها.