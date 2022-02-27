قال تقرير الشال الأسبوعي، إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يناير 2022 مقارنة بسيولة ديسمبر 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يناير نحو 243.3 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -17.3% عن مستوى سيولة شهر ديسمبر 2021 البالغة نحو 294.3 مليون دينار، وكذلك أدنى بما نسبته -6.2% مقارنة مع سيولة يناير 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 259.7 مليون دينار.

وتوزعت تداولات يناير2022 ما بين نحو 238.7 مليون دينار عقودا، ونحو 4.8 ملايين دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 471 صفقة، توزعت ما بين 456 عقدا و15 وكالة.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 193 صفقة وممثلة بنحو 41% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 82 صفقة وتمثل نحو 17.4%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 18 صفقة ممثلة بنحو 3.8%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 144.1 مليون دينار منخفضة بنحو -28.2% مقارنة مع ديسمبر 2021، عندما بلغت نحو 200.6 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 59.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 68.2% في ديسمبر 2021.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 242 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير 2022 أدنى بما نسبته -40.4% مقارنة بالمعدل.

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 378 صفقة مقارنة بـ 464 صفقة في ديسمبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 381 ألف دينار مقارنة بنحو 432 ألف دينار في ديسمبر 2021، أي بانخفاض بحدود -11.8%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 62.3 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -10.6% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2021) حين بلغت نحو 69.7 مليون دينار، بينما ارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 25.6% مقارنة بما نسبته 23.7% في ديسمبر 2021.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 66.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته -5.7% مقارنة بمعدل 12 شهرا.

وانخفض عدد صفقاته قليلا إلى 86 صفقة مقارنة بـ 88 صفقة في ديسمبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 725 ألف دينار مقارنة بنحو 792 ألف دينار في ديسمبر 2021، أي بانخفاض بحدود -8.5%.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 35.6 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 81.6% مقارنة مع ديسمبر 2021، حين بلغت نحو 19.6 مليون دينار. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 14.6% مقارنة بما نسبته 6.7% في ديسمبر 2021.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 17 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أعلى بنحو 109.4% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات مقارنة بـ 5 صفقات لشهر ديسمبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير 2022 نحو 5.9 ملايين دينار مقارنة بمعدل ديسمبر 2021 والبالغ نحو 3.9 ملايين دينار، أي بارتفاع بحدود 51.3%. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.4 مليون دينار خلال يناير 2022.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير2021) نلاحظ أنها حققت انخفاضا من نحو 259.7 مليون دينار إلى نحو 243.3 مليون دينار، أي بما نسبته -6.2% كما أسلفنا.

وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص فقط وبنسبة -26.7%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 166.5% وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 29.4%.