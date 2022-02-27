أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن مواعيد عمل مراكز التطعيم ضد ڤيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال عطلة العيد الوطني وذكرى التحرير من يوم الاحد 27 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل.



وقال السند في بيان ان مواعيد التطعيم بمركز الكويت للتطعيم (أرض المعارض) بمنطقة مشرف ستكون من 9 صباحا الى 2 ظهرا وحضور الفئة العمرية ما فوق الـ 40 سنة بدون موعد مسبق وذلك للمواطنين والمقيمين.



وأوضح ان مواعيد التطعيم بمراكز الرعاية الصحية الأولية ستكون من 3 عصرا الى 9 مساء، مبينا ان المراكز هي مساعد حمد الصالح الصحي بمنطقة الشعب وسلوى التخصصي الصحي والعمرية الصحي والمسايل الصحي والنعيم الصحي.