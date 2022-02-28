الكويت بلدنا الثاني ونتمنى لها دوام الأمن والأمان والازدهار

أجرت اللقاءات: آلاء خليفة

ما اجمل الوفاء لاسيما ان كان للكويت العزيزة، وما اصدق كلمات التهنئة والحب والعرفان ان كانت من طلبة وافدين يهنئون بها الكويت في اعيادها الوطنية، فكل شخص يعيش على تراب هذا الوطن الغالي يكن له كل الحب والتقدير والمحبة والاحترام.



هذا ما لمسناه من اللقاءات التي اجرتها «الأنباء» مع عدد من الطلبة والطالبات الوافدين الذين يدرسون بجامعة الكويت والذين ارسلوا رسائل حب ووفاء وعرفان للكويت الحبيبة في اعيادها الوطنية، متمنين لها ان يديم الله عليها نعمة الامن والأمن والاستقرار، وفيما يلي التفاصيل:



بداية تقدمت الطالبة مثلة فيصل، من «سلطنة عمان» والتي تدرس في كلية العلوم بجامعة الكويت بأسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة الكويت العزيزة على قلوبنا جميعا وأهلها الاحباء، معربة عن سعادتها لتواجدها حاليا في الكويت بحكم دراستها بجامعة الكويت بما اتاح لها الفرصة لمشاركة الشعب الكويتي الشقيق في الاحتفال بالاعياد الوطنية، قائلة «لاسيما وان خليجنا واحد واحتفالاتنا واحدة».



من ناحيتها، قالت الطالبة أسلين فندساي، من دولة «زيمبابوي» والتي تدرس اللغة الانجليزية في كلية الاداب بجامعة الكويت: اود ان اهنئ دولة الكويت حكومة وشعبا باعيادها الوطنية، متمنية لها دوام الامن والامان والاستقرار.



وخصت بالتهنئة زميلاتها الكويتيات واعضاء هيئة التدريس قائلة لهم: شكرا لكم على كل ما تقدمونه لنا، مؤكدة انها لا تشعر بالغربة ابدا، مشيرة الى ان ادارة السكن الطلابي نظمت احتفالية رائعة للاحتفال بالاعياد الوطنية، وختمت قائلة: كل عام والكويت بخير.

خليجنا واحد



من جانبه، قال الطالب عباس شعبان من «مملكة البحرين» والذي يدرس الماجستير في الهندسة الصناعية بكلية الدراسات العليا: نهنئ دولة الكويت الحبيبة قيادة وشعبا بمناسبة اعيادها الوطنية وهم اخوة اشقاء، وخليجنا واحد وفرحتنا واحدة، آملا لاخواننا الكويتيين دوام التقدم والازدهار. وذكر شعبان انه حريص على مشاركة زملائه الكويتيين واساتذته بالاحتفال في هذه المناسبة العزيزة وتقديم التهاني والتبريكات لهم.

نعمة الأمن



وانتقل الحديث الى الطالب رضا رمضان من دولة «اندونيسيا» والذي يدرس في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت الذي بارك لدولة الكويت بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، متمنيا ان يديم الله عز وجل نعمة الامن والامان على هذه الأرض الطيبة.



وذكر رمضان انه من مواليد الكويت ويكن لها كل الحب والمحبة والتقدير، موجها التهنئة لزملائه واعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المواطنين والمقيمين.



وبدوره، هنأ الطالب زين العابدين عبدالكريم من دولة «تشاد»، والذي يدرس العلوم السياسية بجامعة الكويت، دولة الكويت بمناسبة الاعياد الوطنية، مقدما التهنئة للكويت حكومة وشعبا ولجميع المقيمين على ارضها العزيزة.



وأضاف قائلا: دامت الكويت عزيزة وشامخة في عيون جميع العالم.



من ناحيته، قال الطالب محمد مصلح من دولة «افغانستان» والذي يدرس دراسات عليا في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني الطلبة الوافدين بجامعة الكويت اود ان اهنئ دولة الكويت بمناسبة الذكرى الـ61 من استقلال الكويت والذكري الـ 31 من تحرير الكويت، متمنيا للحبيبة الكويت دوام الامن والامان، وان يحفظ الله صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وجميع ابناء الشعب الكويتي الكرام والمقيمين على هذه الارض الطيبة

ومن دولة «السنغال» قال الطالب عبدالعزيز لو والذي يدرس في كلية الآداب بجامعة الكويت: اود ان اشارك اخواني وزملائي واساتذتي وجميع افراد الشعب الكويتي التهنئة والتبريكات بمناسبة الاعياد الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا وقال لو: الكلمات تعجز عن وصف ما بداخلنا من مشاعر حب ومحبة واحترام لهذه البلد الجميلة المعطاءة، موضحا ان دولة الكويت هي دولتنا الثانية التي احتوتنا وندرس في اعلى صرح تعليمي بها متمثلا بجامعة الكويت، موجها لدولة الكويت حكومة وشعبا كل الشكر والمحبة والتقدير.



وكان ختام لقاءاتنا مع الطالب عبدالفريد عتيق من دولة «افغانستان» والذي يدرس في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، حيث عبر عن سعادته وفخره بأن يكون جزءا من هذا المجتمع الرائع الجميل وهو المجتمع الكويتي المحب والمخلص والمتعاون وقال عتيق: لدي الكثير من الاصدقاء الكويتيين في جامعة الكويت وكذلك اساتذتي الكويتيين الكرام والذين اود ان انتهز الفرصة لأهنئهم بالاعياد الوطنية، متمنين لدولة الكويت دوام الاستقرار والازدهار والتقدم في ظل قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد وولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة.