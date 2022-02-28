دعت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين في اجتماع غير عادي برئاسة دولة الكويت إلى "الانخراط في عمل دولي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية سياسيا ودبلوماسيا كأفضل السبل لمعالجة الوضع الحالي".

جاء ذلك في رسالة للامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط تلاها الامين العام المساعد رئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في أوكرانيا برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض ناصر القحطاني.

وشدد ابو الغيط على اهمية "استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن للجميع في ظل احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة" لافتا الى ان الأمانة العامة تتابع ب"قلق كبير" التطورات المتلاحقة في أوكرانيا وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة.

وشدد كذلك على ضرورة تحمل كل طرف مسؤوليته وأن تنصب الجهود كافة على تجنيب المدنيين تبعات تدهور الوضع الأمني مؤكدا ضرورة التزام الجميع باحترام القانون الدولي الانساني.

كما اكد ضرورة "ضمان وصول المساعدات الانسانية لمن هم في حاجة اليها خاصة في ظل استمرار توافد اللاجئين الأوكرانيين على الدول المجاورة وذلك في ظل هذه الظروف الخطيرة".

ورأى ابو الغيط أن "انتماءنا للمنطقة العربية ربما يجعلنا أكثر من غيرنا وعيا بالآثار المدمرة للحروب واستخدام القوة العسكرية ولتبعاتها المؤلمة والعواقب السلبية البالغة الخطورة لذلك على جميع الأصعدة خاصة الانسانية".

وحث في هذا السياق "جميع الدول والتنظيمات المحبة للسلام على العمل بشكل سريع من أجل وقف التصعيد وليس تأجيجه واستعادة الحوار والسعي الى تسوية الأزمة من خلال الدبلوماسية التي لا غنى عنها بهدف تفادي تدهور الأوضاع واتساع رقعة النزاع".

وكانت الجامعة العربية أعلنت امس الاحد عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت وذلك بناء على طلب مصر للتباحث حول تطورات الاوضاع الجارية في اوكرانيا.