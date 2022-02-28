أعلن مركز العجيري العلمي أن أول أيام شهر شعبان هذا العام سيكون بإذن الله يوم الجمعة المقبل الذي يصادف ال 4 من مارس.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم الاثنين ان حسابات المركز الفلكية وفق توقيت وموقع دولة الكويت الجغرافي تشير إلى أن الهلال يولد بعد غد الاربعاء الساعة 8:36 مساء وتغرب الشمس يوم الخميس المقبل الساعة 5:48 مساء.

واضاف ان القمر يغرب يوم الخميس الموافق 3 مارس الساعة 36ر6 مساء ويمكث مدة 48 دقيقة بعد غروب الشمس ويشاهد بوضوح.

وبين أنه بغروب القمر في يوم الخميس بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري وعليه يصبح يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022 أول أيام شهر شعبان للعام 1443 هجري والشهر الثامن من السنة الهجرية.

واشار المركز الى ان حساب المواقيت والاهلة يتم وفق معايير علمية فلكية دولية ومعتمد من قبل دولة الكويت.