«جوقة عزيزة».. حكايات حواري الشام المعتقة

و«على قيد الحب».. عقود من الصداقة والمودة تتكلل بالمصاهرة.. ولكن!



دمشق - هدى العبود



تواصل النجمة السورية وفاء موصلي حاليا تصوير سلسلة «بقعة ضوء»، حيث قالت لـ «الأنباء» التي التقتها في لوكيشن التصوير «أنا جدا مرتاحة للعمل من خلال سلسلة بقعة ضوء لأنها تثلج صدورنا مما تتضمنه من نقد بناء وابتسامة ترتسم على وجوه الكاست الفني بكامله، انطلاقا من العاملين على الإضاءة مرورا بالفنيين والمخرجين المنفذ والمساعد، والسبب أنك تتحدث عن وجع الناس بقالب كوميدي مضحك ومسل، ومن أبرز اللوحات لوحة مسبع الكارات، وأجسد دور مديرة شركة، ويشاطرني البطولة الفنان أحمد الأحمد، واللوحة فكرته ومن تأليفه، ويكون الأحمد مسبع الكارات قليل البارات أي يعمل بالكلام ولا يقدم شيئا فعليا، تناولنا الأحداث بقالب كوميدي ناقد مثير وشيق، اللوحة من سيناريو وحوار زياد.



أما اللوحة الثانية فعنوانها «محمود صيني» من تأليف جوان بهلولي ومن إخراج ورد حيدر حيث سنغوص في عمق معاناة مؤلمة يعيشها السوريون وأي إنسان تعرضت بلاده لما تعرضنا له بسورية من حرب دامت إحدى عشر عاما، ورغم المأساة والمعاناة إلا ان الابتسامة ترتسم على الوجوه ونتعمد تصوير كل شيء جميل، كما أننا نبيع الآمال للناس لكن بعد فترة من المعالجة المضنية تحدث بعض الأشياء الإيجابية، وللأمانة المخرجيون الشباب، وبحكم أنني معتقة بالمهنة، سيكون لهم مستقبل إخراجي وفني كبير لأنهم تسلحوا بالعلم والمعرفة والموهبة معا.



وعن «جوقة عزيزة» قالت: لم أنته بعد من تصويره، فأنا أتنقل بين عدة أماكن لتصوير جوقة عزيزة وعلى قيد الحب وبقة ضوء، وبالنسبة لمسلسل «جوقة عزيزة» أجسد فيه شخصية أم راشد زوجة القدير حسام تحسين بيك، يعمل بمهنة التمثيل «وكان يطلق على تلك المهنة في تلك الفترة الغابرة» مشخصاتي وأكون مسرسبة وموسوسة بالنظافة أعيش حالة غير طبيعية بين علاقتي مع الناس والبحرة والبستان.



وعما يميز مسلسل جوقة عزيزة عن غيرها من الأعمال لهذا العام، ذكرت وفاء: الإمكانيات الكبيرة التي رصدتها شركة جولدن لاين من بناء حارة شامية قديمة كاملة بجميع تفاصيلها لاستخدامها كمواقع تصوير للأحداث وحكايات تلك الحواري المعتقة في ذاكرة الكتاب والكبار لما كان يجري بتلك الأحياء الموغلة في القدم، والتي مازالت شاهدة على ما صور وقدم من خلال أعمال البيئة الشامية وأحداثها ومعاناتها حتى يومنا هذا كحي الشاغور البراني وشارع البدوي وزقاق البرغل وشارع المرقص، مشيرة الى ان هناك مجموعة كبيرة من الفنانين معها في المسلسل ابرزهم نسرين طافش وأيمن رضا وسلوم حداد ويزن خليل وروبين عيسى ونورا رحال وآخرون.



أما عن مسلسلها الأخير «على قيد الحب» فقالت: أنا مبسوطة جدا بالعمل مع القدير والنجم العربي دريد لحام والفنان أسامة الروماني العائد بعد 45 عاما من الكويت، وهذا سبب انبساطي لأن أبطال مسرحية غربة التي تربينا عليها معنا بأبطالها، واليوم نعود لنقدم مسلسلا تدور أحداثه حول «الصديقين»أمين وحسان، اللذين تمتد صداقتهما لأكثر من 4 عقود، تكللت علاقتهما بالمصاهرة، حتى أصبحت العائلتان عائلة واحدة، جمعت بين أفرادها المودة إلى حد كبير، لكن هناك من لا تروق له أن يرى تلك العائلتين سعيدتين فيكون محرك الشر.



المسلسل يقع في 30 حلقة، وهو من تأليف الكاتب فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا، وأبرز الفنانين المشاركين فيه دريد لحام وأسامة الروماني وسلوم حداد ومهيار خضور ونادين خوري وصباح الجزائري وعاصم حواط ومديحة كنيفاتي ويزن خليل، وترف التقي وآخرون.