حنان عبدالمعبود



كشف استشاري طب وجراحة العيون د.يوسف الظفيري عن استقبال أقسام حوادث العيون خلال عطلة الأعياد لعدد كبير من المصابين بسبب رمي وتراشق البالونات المائية، مشددا في تصريح لـ «الأنباء» على ضرورة توقف هذه العادات لما تسببه من أضرار وإصابات وخطر على الصحة خصوصا العيون.



وقال د.الظفيري: تسبب رمي البالونات بعدد كبير من الإصابات والتي تراوحت بين كدمات حول الجفن وإصابات طفيفة في جفن العين ومحجر العين، الى وجود خدوش بالقرنية، بينما كانت هناك إصابات شديدة تمثلت في نزيف في مقلة العين مما قد يتسبب بضرر دائم من ارتفاع ضغط العين وتكون المياه البيضاء بسبب النزيف.