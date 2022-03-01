عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب المعلمين بمختلف المراحل التعليمية في مدارس التعليم العام والخاص إلى المشاركة في الدورة الرابعة لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم.



وقال د.اليعقوب في نشرة عممها وتلقت «الأنباء» نسخة منها إن المعلم يعد عصب العملية التعليمية، ومنطلقا لأي تطور منشود لذا جاءت جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم» لتكرس مفاهيم ومبادئ عدة، وتوثق لمرحلة جديدة من العمل التعليمي والتربوي المتجانس، الذي يتوافق مع آخر المستجدات العصرية، وبما يتسق مع المتطلبات الحضارية، ولا يكون ذلك إلا من خلال حفز المعلم للأخذ بأسباب تقدمه، وتتبع مقتضيات تطوره، نظرا لوقوع مهمة النهوض بقطاع التعليم برمته على كاهله، فضلا عن مسؤوليته تجاه غرس القيم الفاضلة والمبادئ السامية في طلابه، وتوجيههم وإرشادهم، وتعزيز المواطنة الإيجابية لديهم.



وأضاف أنه ونظرا للتوافق والانسجام بين أهداف جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي ورؤية وزارة التربية الرامية للارتقاء بالأداء التعليمي من خلال تحفيز المعلمين المتميزين، وتقديرا لجهود الداعمين للعمليتين التربوية والتعليمية، ارتأت وزارة التربية المشاركة في منافسات جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، آملة من معلميها المتميزين الحرص على المشاركة في هذه المنافسة التربوية، الأمر الذي سيشكل رافدا للارتقاء بمستوى الأداء، وفتح مجالات أوسع للإبداع والابتكار في المجال التربوي.



واختتم بمناشدة الإدارات المدرسية، الإعلان عن فتح باب المشاركة في الوسائل الإعلامية المتاحة لديهم، وحث المعلمين وتشجيعهم على المشاركة.