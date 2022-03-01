سعيدة بتعاوني الأول مع خميس وأتواصل مع جمهوري في الكويت عبر السوشيال ميديا

ياسر العيلة



أعربت النجمة اللبنانية يارا في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن سعادتها الكبيرة لتواجدها في الكويت واستقبال الجمهور لها بهذا الشكل الرائع من خلال حفلها الأخير الذي أقيم مساء امس «الاثنين» في مركز جابر الأحمد الثقافي بمشاركة النجم تامر حسني، وأضافت انها تتمنى في المرة المقبلة ان تقضي فترة أكبر في الكويت لتلتقي بجمهورها ومحبيها. وكشفت عن انها شعرت بحالة من الحماس الكبير بعد علمها بأنها ستزور الكويت خاصة انها لم تزر الكويت منذ فترة طويلة بسبب جائحة كورونا. وأكملت: الجمهور الكويتي مختلف لأنه ذواق للفن والموسيقى. وكشفت عن انها على تواصل دائم مع جمهورها في الكويت عبر «السوشيال ميديا» وعن رأيها في غضب بعض الجمهور لأنها لم تغن لهم خلال الحفل عددا من الأغاني التي طلبوها منها، قالت: كما تعلم ان في الحفلات كل فنان يكون له زمن محدد يلتزم به، بالإضافة الى انني وضعت قائمة بالأغاني مع المايسترو مدحت خميس قائد الفرقة الموسيقية الذي أكتفي به للمرة الأولى وأوجه من خلالكم تحية كبيرة له، ويشرفني العمل معه، وأكملت: في كل حفل أحاول أقدم قدر المستطاع الأغاني التي ترضي الجمهور لأنني لو حاولت إرضاء الجميع فسأحتاج 4 ساعات على الأقل حتى ألبي طلباتهم.



وعن جديدها من أعمال في الفترة المقبلة، قالت: عندي ألبوم غنائي باللهجة اللبنانية بعنوان «مليت» وآخر أغنية انتهيت منها بعنوان «يا هوى»، وتتبقى أغنيتان ويكون جاهزا وإن شاء الله سوف أصور آخر أغنية في الألبوم بنظام الڤيديو كليب، وعن وجود أعمال يضمها الألبوم من ألحان طارق أبوجودة، قالت ضاحكة: الألبوم كله لطارق أبوجودة كملحن. وأضافت: ولكن الجديد ان الألبوم يضم أغاني من كلماته. وأشارت الى انها أعجبت بكلماته. وأضافت: الفن لا توجد به مجاملة مني أو من أبوجودة ومن أجل ذلك هناك حالة من التفاهم والتناغم بيننا منذ زمن.