يعتزم الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا الذي أمضى في كانون الأول/ديسمبر 12 يوماً في محطة الفضاء الدولية، طرح لوحة شهيرة لباسكيا للبيع مقابل سبعين مليون دولار، آملاً بالتالي في أن يحقق ربحاً بقيمة 13 مليون دولار.

وأعلنت دار "فيليبس" للمزادات في بيان نُشر في نيويورك أنّ لوحة "أنتايتلد" الفنية للفنان جان ميشيل باسكيا التي يعود تاريخها إلى العام 1982 ستُباع في 18 أيار/مايو بسعر قدر بنحو 70 مليون دولار.

وتتيح عملية البيع لمايزاوا تحقيق ربح كبير من اللوحة الضخمة التي اشتراها عام 2016 مقابل 57,3 مليون دولار. وحطّم الملياردير الياباني في العام التالي رقماً قياسياً بعدما اشترى لوحة أخرى لباسكيا مقابل 110,5 ملايين دولار.

ومايزاوا البالغ 46 عاماً هو مؤسس أكبر موقع لبيع الملابس والأكسسوارات عبر الإنترنت في اليابان "زوزوتاون".

ونقل بيان دار "فيليبس" عن الملياردير قوله إنّ السنوات الست التي امتلك فيها اللوحة مثّلت "شرفاً كبيراً" له، لكنّ الفن "ينبغي مشاركته ليصبح جزءاً من حياة كل شخص".

وأوضح البيان أنّ لوحة باسكيا ستجول دول عدّة وستُعرض في لندن ولوس أنجليس وتايبيه قبل طرحها في المزاد.