أكملت شركة أديداس الألمانية لتصنيع السلع الرياضية بيعها لعلامة "ريبوك" التجارية، حسبما أعلنت الشركة خلال طرحها برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5ر1 مليار يورو.

ويأتي بيع "ريبوك" في إطار خطة "أديداس" لتحرير التدفق النقدي وإعادة جزء كبير منه إلى المستثمرين.

وقال المدير المالي لأديداس، هارم أولماير: "سيتم ذلك من خلال برنامج آخر لإعادة شراء الأسهم، والذي يعكس نظرتنا الواثقة لعام 2022 على الرغم من التحديات المختلفة التي نواجهها حاليا".

وتنتمي "ريبوك" الآن إلى مجموعة "أوثنتيك براندز"، وهي صاحبة علامات تجارية أمريكية للملابس وألعاب القوى والترفيه.

ونتيجة للإتمام الرسمي لبيع العلامة التجارية، تلقت "أديداس" الآن نقدا غالبية المبلغ الذي يصل إجماليه إلى 1ر2 مليار يورو.

وتخطط "أديداس" أيضا لتوليد تدفق نقدي حر كبير حتى عام 2025 وإعادة معظمه، ما بين 8 و 9 مليارات يورو، إلى مساهميها من خلال مدفوعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.