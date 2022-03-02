تسارع معدل التضخم في إسبانيا فوق التوقعات في شهر شباط/فبراير، بينما يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في تشكيل عبء على المستهلكين، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء" وقال المعهد الوطني للإحصاء ، إن أسعار المستهلك زادت بنسبة 5ر7% خلال شهر شباط/فبراير عما كانت عليه قبل عام مضى. ويعد ذلك أعلى مستوى وصلت له منذ أن بدأت عمليات تسجيل الأرقام القياسية في عام 1997، كما أنه جاء متخطيا جميع التقديرات التي وردت في استطلاع لاراء خبراء الاقتصاد، أجرته "بلومبرج".

وجاء تسارع المعدل مدفوعا بالمواد الغذائية والمشروبات والوقود والطاقة.

جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الغاز هو السبب وراء ارتفاع معدل التضخم في واحدة من أكثر الدول الأوروبية عرضة لتقلبات الطاقة الدولية، حيث تقوم باستيراد أغلب احتياجاتها من الوقود من الخارج.