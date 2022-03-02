وقّع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، قرار مجلس الدولة لإصدار لوائح منقحة بشأن حماية الآثار الثقافية المغمورة بالمياه في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)،.

ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل المقبل، حيث تحدد المتطلبات لتعزيز الحفاظ على الآثار الثقافية المغمورة بالمياه وإدارتها في ظل الظروف الجديدة في السنوات الأخيرة.

وتسلّط اللوائح الضوء على إنشاء نظام إدارة محدد بوضوح وآلية لإنفاذ القانون لحماية الآثار الثقافية المغمورة بالمياه، مع تعديل التدابير ذات الصلة لمعالجة المشاكل البارزة في الممارسة العملية.

وتنص اللوائح على أنه يجب على جميع الأفراد والوحدات حماية الآثار الثقافية المغمورة بالمياه وفقا للقانون، ويجب على مختلف القطاعات حشد الجهود لتحقيق تعاون أفضل في هذا الصدد.