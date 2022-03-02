ارتفعت حصيلة الفيضانات التاريخية التي ضربت ساحل شرق استراليا إلى ما لايقل عن 13 قتيلا اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات الاسترالية إن ما لايقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في كوينز لاند ، كما لقى شخص رابع حتفه في ولاية نيو ساوث ويلز.

ومازال من المتوقع هبوب عواصف رعدية قوية في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، كما تستعد سيدني الكبرى لفيضانات قوية محتملة" تهدد الحياة".

ونقلت شبكة استراليا اسوشيتد برس عن دين ناراموري، أحد كبار المتخصصين في مكتب الارصاد" في الصباح الباكر وخلال اليوم، يمكن أن نشهد عواصف رعدية تؤدي لهطول أمطار غزيرة ورياح قوية، وهطول ثلوج".

وقال دومنيك بيروتيت رئيس وزراء نيو ساوث ويلز" لدينا طائرات لتوفير المساعدة وأداء أعمال الانقاذ، كما أن الأفراد على الأرض يقومون ببذل كل ما في وسعهم".

وأظهرت الصور من المناطق الأكثر تضررا غمر المياه للبلدات والأراضي الزراعية .

ويرجع هذا الطقس السيئ إلى نظام ضغط منخفض يتحرك ببطء.