أسامة المنصور



أعلن رئيس مجلس إدارة نادي 965 للمحركات محمد الخالد الصباح عن تنظيم العديد من الفعاليات المعنية برياضة المحركات حيث أكد أن مدينة الكويت لرياضة المحركات

‏ Kuwait Motor Townستحتضن جميع فعاليات النادي، مشيرا بالوقت ذاته الى أن رياضة السيارات والدراجات تحتاج إلى جهد متواصل للوصول الى أكبر شريحة من المجتمع الكويتي وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه إدارة النادي منذ إشهاره في أغسطس 2019 ولكن ظروف الجائحة قد أجلت تنفيذ تلك الأهداف .



وأشار الخالد الى أن انطلاقة رزنامة الفعاليات الخاصة بالنادي ستكون من خلال بطولة خاصة بالدراجات النارية "الموتوكررس " والتي ستقام على مدار يومين متتالين 5-6 مارس 2022 حيث خصص اليوم الأول للفئة " junior class " حيث سيسمح للمشاركةمن سن 5 سنوات إلى 15 سنة أما اليوم التالي فستكون لفئة المحترفين الـ. MX1- MX2 وفيما يتعلق بفعاليات السيارات فقد قررت إدارة نادي 965 للمحركات عن تنظيم سباق الـ Rolling Race والمزمع انطلاقته في 11من هذا الشهر .



كما أفاد الخالد في تصريحه بأن إدارة النادي ترحب بالتعاون المثمر بين أندية السيارات والدراجات سواء على الصعيد المحلي أو الخليجي مما سيسهم في خدمة المجتمع من خلال نشر ثقافة رياضة المحركات وبصورة مثالية .