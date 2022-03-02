قالت شركة طيران سويس أير التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية العملاقة للطيران اعتزامها أن تكون أول شركة طيران في العالم تستخدم الوقود الشمسي.

كانت سويس أير ولوفتهانزا قد بدأتا تعاونا استراتيجيا مع شركة سينهليون لطرح هذا الوقود وتسويقة.

يذكر أن عملية إنتاج الوقود الشمسي تتم من خلال استخدام ضوء الشمس المركز لإنتاج وقود خال من ثاني أكسيد الكربون. ومن المقرر بناء أول مصنع لإنتاج هذا الوقود الجديد على نطاق تجاري في مدينة يوليش بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، حيث ستكون سويس أير أول عميل له.

كان باحثون في جماعة إي.تي.إتش السويسرية بمدينة زيوريخ قد أسسوا شركة سينهليون لإنتاج الوقود الشمسي، باعتباره بديل اقتصادي للوقود الأحفوري التقليدي بحسب فيليب فورلر الشريك المؤسس للشركة.

كانت شركة سينهليون قد طورت بالتعاون من إما السويسرية أيضا تقنية كيميائية حرارية لإنتاج وقود سائل اعتمادا على الطاقة الشمسية من خلال استغلال الحرارة المعالجة الناتجة عن ضوء الشمس المركز، لتخزين الطاقة الحرارية بتكلفة قليلة وفي درجات حرارة مرتفعة، حيث يتم إنتاج الوقود الشمسي من ضوء الشمس عن طريق التمثيل الضوئي الاصطناعي، أو التفاعل الكيميائي الحراري.