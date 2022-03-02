عبدالعزيز الفضلي

ابلغت وزارة الصحة في كتاب وجهته إلى «التربية» وتلقت «الأنباء» نسخة منه ان وفدا من منظمة الصحة العالمية سيزور بعض المدارس للوقوف على الجوانب التعليمية ذات العلاقة بالصحة.



وقالت وزارة الصحة في كتابها: نتقدم لكم بالتحية والتقدير ونثمن جهودكم والتعاون المستمر المثمر بين وزارتينا، ونفيدكم بأنه نظرا لتقييم مدينتي ضاحية عبدالله السالم ومنطقة الشامية من قبل منظمة الصحة العالمية للاعتماد كمدن صحية عالمية، سيزور وفد المنظمة الكويت وذلك للتقييم النهائي لمدينتي ضاحية عبدالله السالم ومنطقة الشامية والتقييم المبدئي لمنطقتي السرة والعديلية، ويتضمن التقييم زيارة المدارس في المنطقة للوقوف على الجوانب التعليمية ذات العلاقة بالصحة، كما سيحضر ممثلون عن المدارس لزيارة المنطقة لتقديم تقريرهم حول أعمالهم لاستيفاء معايير المحور التعليمي في المدينة الصحية وهو أحد متطلبات اعتماد المدن.



وتابعت الوزارة: لذا يرجو الموافقة والايعاز لمن يلزم نحو تسهيل دخول الوفد للمدارس والسماح لمديري المدارس المشاركة في تقديم التقارير في اليوم الذي يسبق الزيارة، علما بان الفريق مكون من 4-6 أشخاص فقط، وسيتم مراعاة الاشتراطات الصحية في جميع مراحل الزيارات والتقييم.