يعقوب العوضي



تشهد صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم 3 مباريات اليوم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي في الـ4.30 السالمية (13 نقطة) مع برقان (12 نقطة) فيما يتواجه كاظمة (11 نقطة) مع القادسية (14 نقطة) في الـ6.15 ويلعب العربي (4 نقاط) مع الكويت (22 نقطة) في الـ800.



في المباراة الأولى يطمح برقان لتعزيز تواجده في الدوري الممتاز، فيما يتطلع السماوي إلى البقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى.



أما المباراة الثانية يأمل فيه البرتقالي أن يدخل ضمن فرق المقدمة عبر الوصول الى النقاط الـ13 فيما يتطلع الأصفر لتضميد جراحه بعد خسارته لقب كأس السوبر امام الكويت.



وفي المباراة الثالثة يحاول العربي الهروب من مناطق الهبوط ولكن المهمة شبه مستحيلة أمام حامل اللقب الكويت والذي لم يخسر في 9 مواسم الا مرة واحدة أمام السالمية في الموسم قبل الماضي، لذا فإن العربي بمدربه الجديد د.أحمد فولاذ سيكون في اختبار حقيقي لإمكانيات وقدرات الفريق.