قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، إن الوضع الجيوسياسي المتعلق بروسيا وأوكرانيا والأحداث التي وقعت في 24 فبراير 2022، أثر على الأسواق في كافة أنحاء العالم مما أدى إلى انخفاض حاد في التقييمات.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر الروسي القياسي انخفض بنسبة 45% على خلفية تلك الأخبار وخسر نحو 250 مليار دولار ليتعافى جزئيا بنهاية اليوم وينهي تداولاته على تراجع بنسبة 38.3%.

وشملت أبرز الاسواق الأخرى التي تراجعت في 24 فبراير 2022 كلا من ألمانيا والهند بانخفاض بلغت نسبته 4.8% و4.7%، على التوالي، بينما انخفض المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقا بنسبة 3.9% خلال اليوم.

وانخفض مؤشر مورغان ستانلي العالمي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية حتى الأسبوع الماضي وانخفض في سبع من أصل الثماني أسابيع الماضية. إلا ان الانتعاش الذي شهدته الأسواق بنسبة 2.6% في 25 فبراير 2022 على خلفية آمال بدأ المحادثات بين روسيا وأوكرانيا عوض بشكل كامل تقريبا هذا التراجع الأسبوعي. كما أدت تقارير العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى 100 دولار وتم تداوله بسعر 101 دولار للبرميل بنهاية الشهر.

أداء المؤشرات الخليجية

ظلت البورصات الخليجية إلى حد كبير بمعزل عن العمليات البيعية المكثفة والتقلبات المتزايدة التي شهدها العالم. إذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي الخليجي هامشيا بنسبة 0.8% الأسبوع الماضي، إلا انه بفضل المكاسب التي سجلها المؤشر على مدار الأسابيع السابقة أدى ذلك إلى وصول المكاسب الشهرية إلى 4.2% في فبراير 2022. وتمكنت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق مكاسب خلال الشهر باستثناء البورصة العمانية التي تراجعت للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.5%.

وعلى صعيد الاداء القطاعي، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 8.3%، تبعه مؤشر قطاع الفنادق والمطاعم والترفيه ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية بمكاسب بلغت نسبتها 5.4% و4.9%، على التوالي. وجاء مؤشر قطاع البنوك في المرتبة الثانية بمكاسب بلغت نسبتها 4.4%. ومن جهة القطاعات المتراجعة، جاء مؤشر السلع الاستهلاكية بخسائر شهرية بلغت نسبتها 12.0%، تبعه كل من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع إنتاج الأغذية بانخفاضهما بنسبة 4.6% و1.6%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت البورصة الكويتية للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2022. إلا انه على عكس الشهر السابق عندما تفوقت الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة في أدائها، جاءت مكاسب شهر فبراير 2022 مدفوعة بصفة رئيسية بأداء أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والتي كان أداؤها أفضل قليلا.

وقد انعكس ذلك على أداء السوق الرئيسي، إذ سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب بنسبة 4.1%، متفوقا بذلك على مؤشر السوق الأول الذي ارتفع بنسبة 3.8%، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي الأوسع نطاقا مكاسب بنسبة 4.0%.

ونتج عن ذلك تسجيل مؤشر السوق العام لمكاسب شهرية بنسبة 3.9%. أما من حيث الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، فارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 8.4%، في ظل ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 8.0% مقابل تسجيل مؤشر السوق الأول لمكاسب بنسبة 8.9%. كما شهد الشهر أيضا انضمام سهم طيران الجزيرة إلى مؤشر السوق الأول ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة في مؤشر السوق الأول إلى 26 شركة.

السعودية

واصلت السوق المالية السعودية تحقيق ارتفاعات جديدة لم تشهدها منذ عدة سنوات في فبراير 2022 بعد أن شهدت نشاطا قويا في السوق الأولية منذ بداية العام. وأنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات الشهر عند أعلى مستوياته المسجلة في 16.5 عاما بوصوله إلى 12.590.3 نقطة بمكاسب شهرية بنسبة 2.6%. كما ساهم في تعزيز هذا النمو ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر مما ساهم في تعويض الخسائر الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية العالمية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا. كما أدت تلك المكاسب الشهرية أيضا إلى تعزيز أداء المؤشر منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه ليصل معدل النمو إلى 11.6%، فيما يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

الامارات

كان مؤشر فوتسي ابوظبي العام ثاني أفضل المؤشرات أداء على مستوى البورصات الخليجية في فبراير 2022 مسجلا نموا شهريا بنسبة 7.1%، ليغلق عند مستوى 9.319.4 نقطة. وبالمقارنة، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 8.9% خلال الشهر لتصل إلى 1.7 تريليون درهم، وبعد استقرار المؤشر العام لسوق دبي المالي دون تغيير يذكر في يناير 2022، احتل المركز الثالث كأفضل المؤشرات أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2022. إذ ارتفع المؤشر بنسبة 4.7% خلال الشهر، مغلقا عند مستوى 3.354.64 نقطة.

قطر

شهدت بورصة قطر مكاسب للشهر الثالث على التوالي في فبراير 2022 بفضل الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات. إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.6% خلال الشهر ليغلق عند 12948.8 نقطة.

البحرين

سجل المؤشر العام لبورصة البحرين أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2022 مسجلا مكاسب بنسبة 8.5% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1،963.62 نقطة.

عمان

كان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد لهذا الشهر على مستوى البورصات الخليجية في فبراير 2022. إذ انخفض المؤشر العام للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2022، مسجلا خسائر شهرية بلغت نسبتها 1.5%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4.055.42 نقطة.