تبدأ غدا منافسات النسخة الثانية من دوري منتخبات كرة السلة للصم «بنات»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لشؤون الوزير «مكتب قادرون باختلاف»، بمشاركة 20 محافظة حتى 6 مارس الجاري، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية.



وتضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور هشام احمد علي رئيس اللجنة، وعضوية الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، واميرة علي، فيما يدير المباريات لجنة الحكام، والتي تضم كلا من: الكابتن محمود ابراهيم، والكابتن خالد احمد، والكابتن حسام عبد المنعم، والكابتن احمد محمود علي، والكابتن آلاء خالد، والكابتن احمد محمود فهمي.



وتم تقسيم المحافظات المشاركة الى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 منتخبات، حيث تضم الاولى محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، الاقصر، مطروح)، والثانية (القليوبية، اسيوط، بورسعيد، الفيوم، الشرقية)، والثالثة (الجيزة، الاسكندرية، شمال سيناء، السويس، دمياط)، والرابعة (بني سويف، القاهرة، قنا، البحيرة، الوادي الجديد).