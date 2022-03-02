بيروت ـ عمر حبنجر



وصلت الدفعة الأولى من اللبنانيين في أوكرانيا، في الرابعة من فجر امس عن طريق بوخارست، وعددهم 40 طالبا، بتمويل من رجل الاعمال اللبناني في أوكرانيا محمد المراد، ولاحقا وصلت دفعة ثانية من 45 طالبا ومغتربا. ويقول رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ان العدد الإجمالي للبنانيين المسجلين لدى السفارة اللبنانية في كييڤ 960 مواطنا، 450 منهم يتوجهون الى بولونيا، وقد دخل منهم حتى الان 250، والعدد عينه توجه الى وارسو، وثمة من فضلوا الاتجاه الى دول أوروبية أخرى.



في الوقت نفسه، اتسعت دائرة حملة حزب الله المضادة للموقف اللبناني الرسمي من الاجتياح الروسي الى بلاد الاوكران، وعبره للترسيم الأميركي المقترح للحدود المائية الجنوبية مع الكيان الإسرائيلي، بعد خروج رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عن تسليم الحزب بمسؤولية الدولة وحدها عن ملف الترسيم، رافضا قيام الأميركي آموس هوكشتاين، بتقسيم قالب الجبنة.



مصادر حزب الله امتنعت عن التعليق على كلام النائب رعد ومصادر بعبدا ادرجته في خانة الاستثمار السياسي، ضمن اطار المزايدات السياسية، فيما ارسلته المصادر المتابعة على عنوان مؤتمر ڤيينا، والمفاوضات النووية بين اميركا وايران!



من جهته، غرد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر تويتر قائلا: ‏يؤسفني ان قسما كبيرا من اللبنانيين مسؤولين واعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنيا تجاه موقع الرئيس ودوره وقسمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف. ‏الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، واخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور.

وعرض عون مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا العلاقات اللبنانية -الأميركية وتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.



وكان وفد وزارة الخزانة الأميركية ركز خلال لقائه الرئيس عون على الأوضاع المصرفية، وضرورة التشدد في ضبط العمليات المصرفية، فضلا عن تكثيف المراقبة في مجال تبييض الأموال وتهريبها، كما استفسر الوفد عن مراحل التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والمح الى انه في حال حصلت مخالفات فان العقوبات تبقى واردة في أي وقت.



ويبدو ان هدف زيارة الوفد الأميركي، محاولة لالتفاف على نظام «القرض الحسن» الذي يتبناه حزب الله، ووقف أي نشاط له.

وفي الوقت عينه غادر وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميرز بيروت على ان يعود الشهر المقبل، بعدما انهى زيارته بجولة على الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد يوسف الخليل وامين سلام، حيث شدد على وجوب الالتزام بخطة الكهرباء وعدم خداع الصندوق، بابداء الموافقة المبدأية عليها ثم التملص منها لاحقا، واكد على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء ورفع التعرفة بعد زيادة نسبة التغذية، وعدم اخضاع معامل توليد الطاقة للتوازنات الطائفية، كما بحث وفد الصندوق في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة. وطلب الوفد من المسؤولين وقف الانكار وإخضاع الواقع، وإبلاغ المودعين بأن القسم الأكبر من ودائعهم لم يعد موجودا. كما طالب بإعادة توزيع الخسائر.



انتخابيا، تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بترشيحه للانتخابات النيابية، عن دائرته التقليدية (قرى صور والزهراني) فيما اطلق مساء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحراك الانتخابي للحزب بالتحالف مع حركة امل في مختلف الدوائر الانتخابية.

وعلم ان الحزب قرر ترشيح رائد برو للمقعد الشيعي في جبيل، وحسان حمدان في البقاع الغربي واللواء جميل السيد في بعلبك - الهرمل، ويستمر البحث عن موقع للامين العام لحزب البعث علي حجازي ليترشح فيه.



وفي هذا السياق سجل التيار الحر، استبداله 5 من نوابه بمرشحين جددا، وكان النائب حكمت ديب اول المستبعدين من «الناتو العوني»، لمصلحة الطبيب فادي الأسمر، وقد برر ديب استبعاده بقوله: «لقد استبدلوا المناضلين بالمتمولين».



وفي دائرة جزين المعركة بين النائب زياد اسود ومنافسه امل أبو زيد، مستشار الرئيس عون للشؤون الروسية. وفي دائرة جبيل يتنافس النائب سيمون ابي رميا، مع فريق رئيس التيار الحر جبران باسيل، اما في كسروان فقد جرى سحب النائب روجيه عازار لصالح الوزيرة السابقة ندى البستاني رغم اعتراض بعض اركان التيار.



بدورها، القوات اللبنانية تواصل تحضير فرسانها لمعركة الانتخابات، وقد اعلن رئيس القوات سمير جعجع امس، ترشيح النائب المستقل زياد حواط للمقعد الماروني في جبيل على لائحة القوات، داعيا الناخبين الى التصويت مع أصحاب بناء الدولة، لا مع حلفاء بناء الدويلة، الذين يعتبرون لبنان ساحة، بينما هو بالنسبة لنا، هويتنا وانتماؤنا وارضنا. وبالنسبة اليهم يبدا في صور والنبطية ومرجعيون (الجنوب) ويكمل من هناك الى دمشق ودير الزور في سورية، وعلى الانبار في العراق ومأرب في اليمن، وصولا الى ولاية الفقيه في طهران، بينما لبناننا 10452 كيلومتر مربع لا اكثر، لبنان بالنسية اليهم حدود سايبة للتهريب وملجأ للخارجين عن القانون، ولبناننا حدود، ثابتة ومحمية ومقفلة بوجه الإرهاب والتهريب.



دائرة بشري، مسقط رأس جعجع، تتمثل بنائبين: ستريدا جعجع وجوزف إسحاق، اللذين حصلا في انتخابات 2018 على 66% من الأصوات مقابل 25% للائحة الخاسرة. الان يواجه المرشحان جعجع واسحاق، بلائحة «شمالنا» المعارضة التي تضم الإعلامي رياض طوق وقزحيا سابين، وهو قواتي سابق من بلدة حدشيت، ثاني اكبر بلدة في هذه الدائرة بعد بشري.



على المقلب الثاني تخيم السكينة الانتخابية على المحاور الاخرى، التي لم تخرج بعد تماما، من صدمة قرار سعد الحريري تعليق نشاطاته وتياره الانتخابية والسياسية. وقد ذكر امس بيان صادر عن تيار المستقبل بقرار تعليق العمل السياسي، ما يوجب امتناع المحازبين عن التسويق لمشاريع انتخابية، او لاي من المرشحين مع عدم المشاركة في أي نشاطات او ماكينات انتخابية.



وقد التقى الرئيس ميقاتي كلا من الرئيس فؤاد السنيورة واحمد الحريري في اطار معالجة الموقف السني.



قناة «الجديد» اعتبرت ان ملاحقة القاضية غادة عون رؤساء مجالس إدارات المصارف في هذا الوقت، هدفه «تأمين الحواصل المالية للمعركة الانتخابية للتيار الحر»! وتساءلت عما اذا كانت غاية الادعاءات القضائية استرجاع المليارات من ودائع الناس، ام ضمان الانتخابات في صندوق التيار السيادي؟



من جهته، حزب الكتائب استعجل الترسيم البحري ونشر الجيش على الحدود، بعدما قال حزب الله كلمته في موضوع ترسيم الحدود على لسان النائب محمد رعد، وعلى من يدعون إدارة البلد والتفاوض مع المبعوثين الدوليين ان يقرأوا لمرة واحدة وأخيرة، انهم ليسوا سوى واجهة هشة، لارادة إقليمية تتلاعب بهم.



وحذر حزب الكتائب من اتخاذ التهديدات الأمنية ذريعة لتأجيل الانتخابات النيابية التي تتم بمراقبة دولية.