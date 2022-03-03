أسامة المنصور



حقق بطل الراليات محمد العوضي نتيجة إيجابية من خلال منافسته ضمن الجولة الثانية من بطولة الكويت للراليات 2022، حيث مثل العوضي وملاحه الواعد عبدالرحمن بورحمه فريق ORP Racing وذلك من خلال فئة T وهي الفئة الخاصة بالسيارات ذات الدفع الرباعي.



وشهدت الجولة مشاركة لافتة، حيث تنافس أكثر من 20 متسابقا على إجمالي 304 كيلومترات موزعة على 6 مراحل، بينما جاءت المراحل الخاصة بالسرعة 191 كيلومترا جميعها في جنوب الكويت.



وعبر العوضي في تصريح لـ «الأنباء» عن سعادته لما حققه من نتيجة مميزة، مؤكدا أنها كانت نتيجة إيجابية قياسا لحجم المشاركين وانقطاعي عن عالم الراليات لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.



وأشار الى أن عامل الخبرة واستجابة الملاح عبدالرحمن بورحمه الذي يتمتع بخبرة مميزة وجاهزية السيارة كانا سببا في تقديم مستوى جيد نوعا ما، وهذا ما أثبتته نتائج الخمس مراحل على اعتبار أن المرحلة السادسة قد تم إلغاؤها بسبب تواجد جمهور على طريق المرحلة، ففي كل مرحلة كنا نتقدم بوتيرة ثابتة وبأداء فني لافت حتى وصلنا خط النهاية ليعلن تحقيقنا المركز الخامس وهو لن يكون طموحنا، بل سنسعى ومن خلال الجهود المثمرة لمدير الفريق عبدالله الدعيج والطاقم الفني والإداري الذين سخروا كل الإمكانات لتوفير مناخ تنافسي وتحقيق نتيجة ستكون سببا في العمل نحو إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكويتية في رياضة السيارات على اعتبار أن إدارة الفريق قد قررت المنافسة ضمن رالي داكار 2023، وعليه فإننا سنخوض العديد من المشاركات سواء المحلية أو الدولية للإعداد لخوض غمار رالي داكار في السعودية الشقيقة مطلع يناير القادم.