مفرح الشمري

يواصل القائمون على مركز جابر الأحمد الثقافي تقديم انشطتهم الغنائية منذ تخفيف القيود لجائحة كورونا بنجاح كبير ضمن " موسم ربيع الكويت " ، فبعد الجلسات الغنائية الشعبية والحفلات الغنائية بمناسبة الاعياد الوطنية ، أعاد المركز زمن الاغاني الجميلة من خلال فعالية " شريط منوعات كويتية " التي شهدت عودة اوركسترا جابر الموسيقية د.أحمد العود امس الاول على خشبة المسرح الوطني الذي اكتظ بحضور جماهيري عاشق للاغاني القديمة التي لايمكن ان تنسى .

الحفل انطلق بدخول الفنان مشاري المجيبل الذي استذكر مع الحضور ذكريات " شريط الكاسيت" الذي صاحبنا من منتصف السبعينيات حتى أوائل الألفية والذي حمل بين طياته أجمل الاغنيات الراسخة في عقول ذلك الجيل.



كان فرسان " شريط" مركز جابر الأحمد الثقافي كل من عبدالقادر الهدهود وبدر نوري وولاء الصراف وغنيمة العنزي ومحمد مخصيد الذين ابدعوا في تأدية الاغاني المختارة والتي تغنى بها كبار المطربين في الكويت والعرب.



بدأ الحفل من خلال اغنية وطنية " احنا عشقناها" أداها الكورال بتفاعل كبير مع الحضور الذين رددوا معهم كلمات هذه الاغنية التي كتبها الشاعر د. يعقوب السبيعي وصاغ لحنها الموسيقار يوسف المهنا ،لتغني بعدها المطربة غنيمة العنزي اغنية «ياناس دلوني» من كلمات فهد بورسلي وألحان محمود الكويتي، والتي غنتها بشكل جميل نال استحسان الحضور ، وبعدها غنى المطرب عبدالقادر الهدهود الاغنية المشهورة «أنا رديت» للصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر وهي من كلمات عبداللطيف البناي وألحان د.عبدالرب إدريس، واسترجع الحضور ذكرياتهم مع هذه الاغنية الخالدة عند أهل الكويت ، لتغني بعده المطربة ولاء الصراف سامرية "أبشري ياعين" بأداء جميل أطرب الجميع والسامرية من كلمات يوسف المنيع وألحان عثمان السيد، واعقبها المطرب بدر نوري الذي أبدع في غناء أغنية «رد الزيارة» كلمات الراحل الشيخ خليفة العبدالله الخليفة وألحان د. عبدالرب ادريس ، لتطرب الحضور مجددا المطربة غنيمة العنزي بأغنية «منسية» للراحلة عايشة المرطة وهي من كلمات الراحل مبارك الحديبي وألحان الراحل خالد الزايد، ثم تغنى المطرب محمد مخصيد بأغنية «يادارنا يادار» للراحلة أم كلثوم بأداء جميل وصوت قوي والاغنية من كلمات الراحل أحمد العدواني وألحان الموسيقار الراحل رياض السنباطي.



ومن ثم غنتا غنيمة العنزي وولاء لصراف الأغنية الوطنية «احنا البنات بروحنا» والتي شارك النساء ترديد كلماتها مع العنزي والصراف بشكل جميل والاغنية من كلمات الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي وألحان القدير أنور عبدالله لينتهي بذلك الوجه الأول من " شريط " مركز جابر الاحمد الثقافي ، وعقب استراحة قصيرة ، انطلق الوجه الثاني من" الشريط" بأغنية وطنية حملت عنوان «شمس الاعياد» من أداء الكورال، ليطل بعدها المطرب نوري بأغنية «مانسيناه» من كلمات الساعر القدير يوسف ناصر وألحان الراحل عبدالرحمن البعيجان، ومن بعده غنت المطربة غنيمة العنزي أغنية «عذروب خلي» للراحل عوض دوخي والاغنية من كلمات الراحل جاسم الشهاب ومن ألحان الراحل عوض دوخي، وشارك الجمهور العنزي بترديد كلمات هذه الاغنية الخالدة ، وغنت بعدها ولاء الصراف بأداء جميل ومتمكن أغنية «البارحة نوم الملا ماجاني» من كلمات الشاعر عبدالعزيز الدويش ولحن فولكلور، ليغني الكورال بعدها أغنية فرقة التلفزيون " يا وطن" كلمات الشاعر عبدالرحمن النجار وألحان الراحل مرزوق المرزوق، لتغني بعدها المطربة ولاء الصراف " الله أمر" للمطرب القدير عبدالمحسن المهنا ومن كلمات الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي وألحان الموسيقار يوسف المهنا ، ومن بعدها غنى المطرب عبدالقادر الهدهود اغنية"ياهلي" التي تغنى بها الراحل عبدالحليم حافظ وهي من كلمات وليد جعفر والحان الراحل عبدالحميد السيد وتفاعل الجمهور الغفير مع هذه الأغنية و" شربك" عليها ، ليتبعها بأغنية «نورت» من كلمات الشاعر القدير يوسف ناصر وألحان الراحل راشد الخضر وسط تفاعل كبير من الحضور ، لينتهي الوجه الثاني من " شريط" مركز جابر الاحمد الثقافي بميدلي وطني أداه فرسان الحفل بنجاح كبير وبتفاعل كبير من الجمهور الذي رفرف باعلام الكويت عاليا.



كلمة حق

القائمون على مركز جابر الأحمد الثقافي من مسؤولين ومنظمين يستحقون الشكر والثناء لتعاملهم الراقي مع الجميع ونخص بالذكر الرئيس التنفيذي للمراكز الثقافية المخرج السينمائي القدير وليد العوضي والمدير التنفيذي للمركز م.ابراهيم العبدالرزاق ومساعد العلاقات العامة بالمركز بدر الزواوي .

فلهم منا كل التحية على هذا التعامل مع وسائل الاعلام والجمهور الغفير وعساكم على القوة دائما.