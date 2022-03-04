تجهيز المسرح عالمي والتنظيم رائع.. والرزوقي متوهجة



ياسرالعيلة



وسط حضور جماهيري كبير بلغ 5000 متفرج انطلقت مساء امس الخميس اولى حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2022" العودة الذي تنظمه شركة روتانا في «أرينا مول 360» هذا الصرح المعماري الرائع الذي يضاف الى معالم الكويت، وكانت البداية مع حفل غنائي ساهر ضم فنان العرب المطرب الكبير محمد عبده والمطرب أصيل أبو بكر سالم.



كل الأجواء كانت مهيأة بأننا سنشاهد حفلا مميزا ومختلفا خاصة ان المهرجان يعود بعد غياب بسبب جائحة كورونا، والبداية كانت مع المسرح الذي ظهر في اجمل حلة من حيث الديكور والإضاءة اللذين ابهرا الحضور من تنفيذ مجموعة الرئيسي اضافة الى التنظيم الرائع، وعلى الرغم من كثافة الحضور لم تحدث مشكلة واحدة خلال الحفل وذلك بفضل كفاءة المنظمين وحسن تعاملهم مع الجمهور وماهي الا لحظات لتصعد على المسرح مقدمة فقرات الحفل المذيعة غادة الرزوقي التي ظهرت متوهجة بعد غياب طويل عن تقديم الحفلات لترحب بالحضور وبالفرقة الموسيقية المصاحبة لنجمي الحفل بقيادة المايسترو وليد فايد ثم قدمت نجم الفقرة الاولى المطرب أصيل ابوبكر الذي اعرب عن سعادته بتواجده في الكويت ومع الجمهور الكويتي ليبدأ وصلته الغنائية بأغنية "ماوحشتك "التي حركت المشاعر لدى الكثيرين، وكشفت عن ان اصيل ابوبكر يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت مما جعله يغني بمزاج رايق وآخر سلطنة ليرحب بالمطرب الكبير نبيل شعيل الذي حرص على حضور الحفل ليقدم اصيل اغنيته التالية وهي "كثر الله خيرك" التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير وتنتشر بعدها صيحات محبي اصيل كل منهم يطالبه بأغنية من اغنياته المفضلة لقلب كل واحد منهم، وحاول اصيل إرضاء الجميع قدر المستطاع واستمر في تقديم اجمل مالديه من اغان مثل قصر حبك ومن عيوني وقالوا سألتي والحي يحييك والكلمة الأخيرة ثم قدم اغنية شهيرة لوالدة المطرب الراحل ابوبكر سالم وهي "سر حبي" التي تراقصت معها قاعة أرينا بمن فيها ليختتم فقرته بأغنية وحشتوني ياأهل الكويت التي ارتفعت معها اعلام الكويت الحبيبة ليغادر اصيل ابوبكر المسرح ممهداً للفقرة الثانية التي لم تستغرق طويلاً فبعد فترة استراحة قصيرة صعدت المذيعة غادة الرزوقي على المسرح مجدداً لتقدم نجم الحفل فنان العرب محمد عبده الذي استقبله الجمهور بعاصفة من التصفيق والهتاف تقديرًا لمكانة هذا النجم الكبير وتعبيراً عن حبهم وعشقهم لهم، والذي بدوره بادلهم المحبة قائلاً حبايبي انا مشتاق للكويت واهلها، واضاف انا سعيد بوجودي معكم في الكويت دولة التنوير في الخليج والتي نال على هذه الكلمات تصفيقا استمر لمدة دقيقتين بلا توقف ليبدأ عبده رحلة الطرب والمتعة مع جمهوره بأغنية"كلك نظر"التي اشعلت الحماس بشكل خيالي وعقب ذلك قدم اغنية "كثير اشتقت" وماشاء الله ظهر فنان العرب وكأنه شاب في مقتبل العمر بصوت يزداد حلاوة وشبابا مع مرور السنين ثم فاجأ عبده الحضور بأغنيته الشهيرة "قسوة" التي لم يتوقف الجمهور عن ترديد كلماتها معه لحظة واحدة وتجول فنان العرب مع جمهوره المتحمس جداً في رحلة بين العديد من محطاته الغنائية الشهيرة فغنى لهم «ليه إذا حبيتك أكثر» وقبل ان يلتقط الجمهور أنفاسه قدم لهم اغنيته الشهيرة«المعازيم» بناء على رغبة الحضور والتي اصابت الجمهور بحالة من البهجة والفرح، وعقب ذلك قدم عبده اغنية «مجموعة إنسان»تلتها أغنية «أخطيت في حقي» ثم أغنية "ياغالي الاثمان " ومن بعدها قدم اغنيته الشهيرة "ايوه"ليختتم فقرته بأغنية"ياليل خبرني" ويبدو ان فنان العرب كان حريصا على ان يعوض جمهوره في الكويت طول الغياب بجرعة زائدة من الطرب الذي انعش القلوب وأيقظ المشاعر من جديد.

(لقطات)

• الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي كان في استقبال نجمي الحفل على "الريد كاربت" ورحب بالزملاء الاعلاميين قائلاً لهم واخيراً التقيكم بعد غياب عامين "وحشتوني"



• تم نقل الحفل على الهواء مباشرة عبر شاشتي تلفزيون الكويت وقناة روتانا خليجية واخرج الحفل المخرج الكبير أحمد الدوغجي



• تلفزيون الكويت حرص على متابعة كواليس واحداث الحفل من خلال استوديو خاص داخل القاعة من تقديم عبدالله الطراح وفاطمة

القديري ومن اعداد الزميل صالح الدويخ ومن اخراج سليمان الخراز واحمد السعيد بإشراف من الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بالتكليف د.يوسف السريع الذي حرص على متابعة كل صغيرة وكبيرة خاصة بالنقل الخارجي للحفل وللبرنامج