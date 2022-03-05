الاء خليفة

انسحب وفد جامعة الكويت المشارك في مؤتمر الاعتماد الاكاديمي الدولي لكليات ادارة الاعمال في الشرق الاوسط ، من المؤتمر المنعقد في البحرين.



وجاء انسحاب وفد الجامعة صباح امس على اثر مشاركة بمحاضرة للكيان الصهيوني باليوم الاخير في المؤتمر، حيث ارتأى الوفد الكويتي الممثل لكلية العلوم الادارية، الذي يضم كلا من عميد الكلية بالانابة ونائب مدير الجامعة للتخطيط بالانابة د.محمد زينل ، واستاذ التمويل د.محمد الزهير واستاذ نظم المعلومات د.عبدالله الهولي ، ان ينسحب من المؤتمر احتجاجا على القاء محاضرة لممثل عن جامعة تل ابيب.





جدير بالذكر انه خلال المؤتمر تم عرض حالات نجاح الكليات والجامعات بالمنطقة في عدة جوانب تعليمية ومهنية واستعراض المشاكل المتوقعة للنهوض بالتعليم والاستفادة من التواصل مع قادة الفكر والزملاء من المنطقة.



ركز هذا الاجتماع على تطوير جودة التعليم بكليات إدارة الأعمال من خلال منظور هيئة الاعتماد الاكاديمي الدولي AACSB ، بالإضافة إلى فرص التعاون وبناء العلاقات في المنطقة.

وعلى هامش اللقاء تم عقد الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري للاعتماد الدولي لدول اوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط بعضوية د. محمد زينل (مجلس استشاري مكون من ١١ عضوا ممثلين للمنطقة لبحث معايير الاعتماد الاكاديمي ومتطلباته تمثل فيه الكويت لأول مرة).



مثل الجامعات والكليات بالمنطقة العمداء والعمداء المشاركون ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في كليات إدارة الأعمال في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى المتخصصين من كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم الذين يعملون أو يسعون للعمل مع المدارس في منطقة الشرق الأوسط.

وكان من ضمن الحالات المعروضة بالجلسة الأخيرة حالة من جامعة تل ابيب ، والتي على اثرها انسحب الوفد الكويتي.