أعلنت شركة الوزان المتحدة التجارية، عن شراكتها مع شركة eversys السويسرية لطرح أحدث معدات تحضير القهوة الأوتوماتيكية سويسرية الصنع في الكويت، فهي تتميز بمزج أحدث التقنيات مع مهارات الباريستا (محضر القهوة)، حيث توفر هذه المعدات لأصحاب المقاهي والمطاعم القدرة على تقديم قهوة بنفس المذاق والجودة كل مرة من خلال ضغطة زر واحدة.



ونظمت شركة الوزان المتحدة حفل إطلاق لمنتجاتها الجديدة بحضور مجموعة من نخبة أصحاب الكافيهات والمحامص في الكويت وبحضور ممثلي شركة eversys كمال بنجوجام مدير التطوير والتسويق للمجموعة وفدريكو اورتايل المدير الاقليمي للمجموعة، كما حضر زيد الوزان المدير العام لشركة الوزان المتحدة التجارية.



وفي الحفل تحدث نائب المدير العام في شركة الوزان المتحدة التجارية محمد زيد الوزان قائلا: يسرنا ان نوفر لعملائنا ولمحبي القهوة منتجات eversys المبتكرة.