اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، مشاركتها الناجحة في «الأفنيوز سكاي» الموسم الثاني، والذي أقيم في الأفنيوز خلال شهر فبراير وضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة من الأطفال والكبار.



وفي بيان لها، ذكرت stc أن مشاركتها في هذه الفعالية هدفت إلى مشاركة الشعب الكويتي الاحتفال بالأعياد الوطنية، كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل الذي أعدته خلال شهر فبراير لمشاركة الشعب الكويتي احتفالاته بالأعياد الوطنية، حيث أطلقت stc العديد من الألعاب التفاعلية والمسابقات في جناحها بالأفنيوز، وقامت كذلك بتوزيع مجموعة من الجوائز القيمة على الزوار والمشاركين.



واشتملت الفعالية على بث الإعلان التلفزيوني الغنائي بعنوان «وايد عشقناها» الذي أطلقته stc احتفالا بالعيد الوطني، حيث تلقى العمل الفني استحسانا وتعليقات رائعة، الأمر الذي بدا جليا من خلال تفاعل الجمهور الحاضر للفعالية، بالإضافة إلى ذلك، نظمت stc أمسية سينمائية لفيلم آش مان والتي حظيت بإقبال كبير من قبل الأطفال وتضمن سحبا للفوز بتذكرتين لحضور المسرحية، بالإضافة الى فرصة لخوض تجربة حصرية لدخول ما وراء الكواليس، وبالتالي قررت stc إقامة ليلة إضافية خلال الأسبوع الأخير من الفعالية.



واحتفالا بأعياد الكويت الوطنية يومي 25 و26 فبراير، نفذت stc فعاليات متواصلة على مدار شهر فبراير في إطار برنامجها الشامل تحت شعار «فبراير وايد غير مع stc»، انسجاما مع استراتيجيتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، وتزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية يومي 25 و26 فبراير.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة عام اتصالات الشركات في «stc» دانة الجاسم: «سعداء بالإقبال المتميز على الحدث والتفاعل والمشاركة البارزة من قبل زوار جناح stc، وخاصة من فئة الشباب والأطفال.

وفخورون كذلك بمشاركتنا في مبادرة مجتمعية تضاف إلى قائمة أنشطتنا الترفيهية لجميع أهل الكويت خلال شهر فبراير».



وأوضحت الجاسم: من الأهمية بمكان أن ندعم المجتمع المحلي انطلاقا من دورنا الريادي في السوق وشبكة علاقاتنا المتينة مع كل من القطاعين الحكومي والخاص لإظهار اعتزازنا وحبنا للكويت وأهل الكويت.

في هذا الصدد، ونيابة عن stc، أود أن أشكر المنظمين والمشاركين والزوار على جعل هذا الحدث ناجحا.



واختتمت: تهدف stc إلى إثراء أنماط حياة الناس عبر مختلف الجوانب، سواء كان ذلك من خلال مجموعتنا الواسعة من الحلول والعروض، أو من خلال إطلاق الأنشطة والمبادرات التي تسهم في تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع.