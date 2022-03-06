تودور: الدول الأوروبية وG7 وأستراليا تؤيد وتدعم دولة أوكرانيا وشعبها في هذه الأيام الصعبة



أكدت رئيسة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الشيخة أمل الصباح أن الاتحاد ومن خلال تخصصه في عمليات التنمية والتمكين والتدريب والاستشارات يسعى إلى تعزيز ودعم جهود التنمية داخل الكويت ودعم الكفاءات الوطنية وتمكينه وتأهيله وفق أعلى المعايير العالمية وإفساح المجال أمامه للمساهمة في الخطط التنموية للدولة.



وأضافت الشيخة أمل الصباح أنها التقت أمس وعدد من مسؤولي الاتحاد مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت وقطر د.كريستيان تودور، لبحث أوجه التعاون بين اتحاد شركات التدريب والاستشارات وبعثة الاتحاد الأوروبي بهدف الاطلاع على أحدث المعايير العالمية في مجالات التدريب والاستشارات والتنمية لنقلها داخل الكويت



من جانبه، أعرب السفير د.كريستيان تودور عن سعادته بزيارة مسؤولي اتحاد الشركات للتدريب والاستشارات، مشيرا إلى أنه اطلع على أهمية مشروعهم حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على بحث أطر وإمكانية إقامة التعاون بين اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية وبعثة الاتحاد الأوروبي



وأضاف د.تودور انه تم أيضا الاتفاق على البحث عن كيفية تقديم الدعم والتعاون مع الاتحاد لما لمسناه من أهمية الأمر في تعزيز الكفاءات الكويتية وهذا أمر يسعدنا ويهمنا أيضا.



كما أكد حرص بعثة الاتحاد الأوروبي منذ أن قدمت للكويت عام 2019 الاهتمام بالتعاون مع دول الخليج خاصة الكويت والتي تأتي دائما في صدارة هذا التعاون واهتمام الاتحاد الأوروبي بمستقبل هذا التعاون.



من جهتها، أوضحت الرئيس التنفيذي لاتحاد معاهد وشركات التدريب والاستشارات الكويتية د.سارة المنصور أن الاتحاد يسعى لدعم الكويت في تطبيق خطط التنمية ضمن استراتيجية ورؤية الكويت 2035.



وأضافت أن الهدف من الاجتماع مع بعثه الاتحاد الأوروبي في الكويت وقطر هو تعزيز آليات العمل والتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد التدريب والاستشارات الكويتية خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة الأوروبية علي اعلي المستويات للمساهمه في تمكين الكفاءات الوطنية وتدريبهم علي أعلي المعايير العالمية وتأهيلهم بشكل مهني وفني عالي المستوى للمساهمة في تطبيق خطط التنمية الاستراتيجية الكويتية 2035.



وأكدت المنصور ان الاجتماع كان فاعلا وهاما، معربة عن الشكر لسفير الاتحاد الأوروبي د.كريستيان تودور لاهتمامه بتطلعات الاتحاد، معربة عن أنه سيكون هناك تعاون قريب ومثمر بين الاتحاد وبعثه الاتحاد الأوروبي.



وبينت أن اللقاء كان الأول مع سفير الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية على تواصل مع مؤسسة التميز الحكومية الأوروبية (في اكيو إم الأوروبية).



وأضافت أن الاجتماع يعد انطلاقة لتحقيق الخطوة الأولى لتطبيق معايير الجودة الأوروبية وبرامج مهارات الكفاءة العالمية على اعلى المستويات في الكويت لرفع مستوى الأداء في مختلف قطاعات الدولة وخاصة الحكومية والنفطية والمصرفية، وذلك لمحاكاة العولمة ومواجهة التحديات العصرية من خلال تمكين العنصر الكويتي وتأهيله بأعلى المعايير العالمية اللازمة.

كما ذكرت بأنه ستكون الذراع التنفيذية لهذا المشروع الوطني الحيوي شركة جلوبل فرانشايز للتدريب والاستشارات من خلال افرعها المنتشرة عالميا وما لهذه الشركة من باع طويل في ذات المجال وتقنيات متميزة تستخدمها الشركة منذ 17 سنة في التدريب والاستشارات وبالاستعانة بخبرائها حول العالم



وفي ختام هذا اللقاء، أكد السفير د.كريستيان تودور أنه في ضوء آخر المجريات في أوكرانيا فإن الدول الأوروبية وG7 واستراليا تؤيد وتدعم دولة أوكرانيا وشعبها في هذه الأيام الصعبة.