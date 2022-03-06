قال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر فبراير، إن المؤشر العام للسوق الكويتي واكب الأداء القوي لبقية مؤشرات الأسواق الخليجية وارتفع بنسبة 3.9%، مدعوما بالارتفاعات المتوالية لأسعار النفط، التي مثلت عاملا مهما في تعزيز أداء الأسواق الخليجية، بعد أن تجاوزت سقف 100 دولار للبرميل خلال فبراير.



ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح الأكبر، مسجلا ارتفاعا نسبته 10.9%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.6%، وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا وقطاع الطاقة بنسبة 8.7% و5% على التوالي.



وفي المقابل، حقق القطاع المصرفي مكاسب بلغت 3.2% هذا الشهر، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم شركة الاستثمارات الوطنية أكبر مكاسب في فبراير بنسبة 54.4% و28.7% على التوالي.



ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 5.3% في عام 2022، يليه نمو بنسبة 3% في عام 2023، وأكد البنك الدولي مساهمة ارتفاع أسعار النفط في دعم الموازنة الوطنية للدولة، وأهمية تطوير القطاع الخاص ورأس المال البشري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.



ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع معدلات التضخم على الزخم الذي حققته أسعار النفط، فقد ارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 4.3% على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.26% وخدمات الإسكان بنسبة 2.44% على أساس سنوي خلال يناير.



وفي أعقاب الإعلان عن خفض التصنيف السيادي للكويت إلى AA- في يناير، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر لـ 11 بنكا، وتبقى النظرة المستقبلية لهذا التصنيف مستقرة، الأمر الذي ينعكس على التصنيف السيادي للبلاد، كما انخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% على أساس سنوي بنهاية 2021، مسجلا أول انخفاض له منذ 21 عاما.



وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 3.2% خلال فبراير، مدفوعا بالارتفاعات في أسعار النفط، وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر، عدا سوق عمان الذي شهد تراجعا بنسبة 1.5%.



وسجل المؤشر العام للسوق البحريني أعلى المكاسب، لينهي الشهر بارتفاع نسبته 8.5%، تلاه سوق أبوظبي وسوق دبي بارتفاع 7.1% و4.7% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم الشركة العالمية القابضة الذي ارتفع بنسبة 23.6% خلال الشهر، تلاه سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 20.1%.