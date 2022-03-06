أسامة أبو السعود



برعاية وحضور السفير المصري لدى البلاد السفير أسامة شلتوت، نظمت الجالية المصرية في الكويت الجمعة كرنفال ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير» للاحتفال بعيد الاستقلال الـ 61 والتحرير الـ 31، حيث يعد ختام احتفالات أبناء الجالية المصرية بأعياد الكويت الشقيقة.

وتضمنت احتفالات الجالية حفلا أقامته رابطه «قورته» باتحاد النوبة وبمشاركة ممثلين عن الروابط المصرية، بالتزامن مع احتفالات نظمتها السفارة - المكتب الثقافي- بالتعاون مع أبناء الجالية لمدة ثلاثة أيام متتالية. وفي الختام، عقدت احتفالات ملتقى المصريين بمشاركة عدد من الروابط المصرية.