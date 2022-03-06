باب التسجيل للتأمين مفتوح من 13 إلى 17 مارس ولقاء مباشر مع المعلمين للرد على استفساراتهم

عبدالعزيز الفضلي

هنأ رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي بعودة أهل الميدان من معلمين وإدارات وموجهين إلى العمل من جديد مع بدء الفصل الثاني وبعد إجازة نصف السنة والأعياد الوطنية، مؤكدا على دورهم الكبير ومسؤولياتهم الجسام في استكمال خطة العودة الآمنة، وأداء واجباتهم لتحقيق الأهداف المنشودة.



وطالب الهولي الوزارة بتهيئة الأجواء المناسبة لأهل الميدان، والسعي الجاد لتوفير كل المتطلبات والاحتياجات للإدارات المدرسية خاصة فيما يتعلق بالعمالة، والسعي لحسم الملفات العالقة، وضرورة أن تعلن الوزارة وبشكل عاجل عن خطتها للتقويم الدراسي المعدل للفصل الدراسي الثاني، مشيرا الى أن ذلك ستترتب عليه تهيئة أهل الميدان لاستكمال أداء رسالتهم والمضي قدما بتنفيذ الخطط المعتمدة وتأمين الاستقرار.



ولفت الى ضرورة أن تعلن الوزارة وبشكل عاجل عن موقفها مما أثير عن تطبيق شهادة PCR للمعلمين والمعلمات غير المحصنين مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرا الى ان ذلك أثار جدلا واسعا بين صفوف أهل الميدان لكونه يتعارض مع قرار مجلس الوزراء، حيث إن كل موظفي الدولة باشروا أعمالهم وفقا لما جاء في القرار، ولابد من العدالة والمساواة بين جميع موظفي الدولة.



من جانب آخر، أشار عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة العقود والخدمات د.منصور العبدلي الى أن التأمين الصحي للمعلمين سيشمل فقط أعضاء الجمعية وأسرهم وكذلك الآباء والأمهات، وباب التسجيل سيكون مفتوحا خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس، وسيتم تنظيم لقاء مفتوح ومباشر مع المعلمين للرد على الاستفسارات بشأن وثيقة التأمين بوجود ممثل لشركة التأمين.



وأضاف د.العبدلي أن قيمة التأمين تصل إلى 10 آلاف دينار ومعنية بفئتين وفق ما هو محدد في الوثيقة، حيث فئة الـ 10 آلاف دينار وقيمتها 315 دينارا، وفئة الـ 5 الآف دينار وقيمتها 265 دينارا، مؤكدا أن هذا التأمين يأتي في إطار حرص الجمعية على توفير الخدمات الصحية للمعلمين لإيمانها بأهمية دورهم في المجتمع وتوفير بيئة تربوية مناسبة لتحقيق أفضل أداء لهم داخل الميدان التربوي.