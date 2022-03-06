عبدالعزيز الفضلي



يدشن ما يقارب 250 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية اليوم الأحد الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء عطلة الربيع التي استمرت حوالي شهرين مع التمديد وسيكون الدوام المدرسي على نظام المجموعتين والذي طبق في الفصل الدراسي الأول، حيث يباشر اليوم طلبة مجموعة «ألف» على أن يلتحق طلبة مجموعة «باء» غدا الاثنين والذين يقارب عددهم 250 ألف طالب وطالبة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان القيادات التربوية وفي مقدمتها الوزير د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب تبذل جهودا كبيرة لتذليل الصعاب أمام الإدارات المدرسية وأهل الميدان لتكون البداية طيبة للفصل الثاني، مشيرة إلى ان عملية تنظيف المدارس بدأت منذ الأول من مارس الجاري لتجهيز المباني المدرسية لاستقبال أبنائنا الطلبة والهيئات التعليمية.

وأضافت ان الكثير من مديري المدارس تفقدوا مدارسهم خلال الأيام الثلاثة الماضية لمتابعة عمال النظافة ومدى جهوزية المدرسة، مشيرة إلى ان أغلب مديري المدارس اشتكوا من عدم وجود العدد الكافي للعمال، حيث إن بعضهم وجد في مدرسته عاملا أو عاملين فقط، وبالتالي فإن هذا لن يؤدي الغرض المطلوب، غير ان نقص العمالة أمر خارج عن إرادة «التربية» التي تدخل الفصل الثاني رافعة شعار «مد ريولك على قد لحافك».

وأوضحت المصادر انه تمت الاستعانة بعمال بلدية الكويت لتنظيف المدارس، لافتة إلى ان الوزارة قامت بتوزيع الكمامات والمعقمات على المناطق التعليمية والتي بدورها تقوم بتوزيعها على المدارس.