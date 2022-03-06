عبدالكريم العبدالله



حدثت وزارة الصحة آلية تسجيل الدخول في تطبيق «مناعة»، بحيث يمكن لمتلقي اللقاح او من اجروا فحوص كوفيد-19 تسجيل الدخول باستخدام رقم البطاقة المدنية والهاتف المحمول (للمواطنين والمقيمين) أو رقم جواز السفر والبريد الإلكتروني (لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين).



وجاء في الآلية انه يمكن للمواطنين والمقيمين عرض حالة التطعيم للقاح كوفيد- 19 ونتيجة فحص كوفيد -19، فضلا عن سجل التطعيمات الأساسية والتطعيمات الأخرى وإضافة المرافقين، أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون والزائر فيمكنهم عرض حالة التطعيم للقاح كوفيد- 19 ونتيجة فحص كوفيد-19 .



ألوان حالة التطعيم



وعن ألوان حالات التطعيم في تطبيق مناعة، فقد جاء في التحديث أن الحالات التي تظهر باللون الأحمر، هي للمصابين بكوفيد- 19 ولم يمض عليهم 10 أيام من الإصابة اثناء فترة العزل.



الرمادي



أما الحالات التي تظهر باللون الرمادي، فهي لمن لم يحصل على التطعيم، او في حالة تلقي جرعة واحدة فقط.



البرتقالي



وعن الحالات التي تظهر باللون البرتقالي، فهي في حالة مرور 9 أشهر على تلقي الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19.



الأخضر



أما الحالات التي تظهر باللون الأخضر، فهي لمن من لم يمض 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19، ومن تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد، كما تظهر للمتعافين من مرض كوفيد- 19 وتكون حالته متعافيا من العدوى لمدة 90 يوما من يوم انتهاء فترة العزل.



وعن نتائج فحص كوفيد-19 فيمكن لمستخدم التطبيق عرض نتائج فحص كوفيد -19 كما يمكنه عرض سجل الفحوصات السابقة للثلاثة اشهر الماضية.