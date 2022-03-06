38 حالة تتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة و182 في أجنحة «كوفيد- 19» وإجراء 10475 مسحة



أعلنت وزارة الصحة امس السبت عن تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ 24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 622489.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 1083 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 613669، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.6%.



وأوضح أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2544 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 38 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 6276 وإجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد- 19» إلى 182.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 10475 ليصل مجموع الفحوصات إلى 7713564 مضيفا أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5%.