واصل أسبوع الموضة في باريس تقديم عروضه أمس التي تتناول أحدث صيحات الموضة، حيث قدمت دار أزياء Vivienne Westwood مجموعتها لخريف شتاء 2022.



وكان أسبوع الملابس الجاهزة في باريس بدأ الاثنين الماضي وفي ثاني أيامه بدت تشكيلة «ديور» النسائية المبتكرة أشبه بنوع من «حماية» يتطلبها زمن الحرب، ومنها مشدات كورسيه بوسائد هوائية فوق السترات، وقفازات طويلة كتلك التي يستخدمها سائقو الدراجات النارية ترافق فساتين السهرة، وسترات مبطنة تقي من البرد.



حضر العرض عدد من المشاهير من بينهم ريهانا الحامل، في زي أسود شفاف يكشف بطنها، والممثلتان الفرنسيتان إيزابيل أدجاني وكارين فيار والمغنية لوان ونجمة الإنترنت الإيطالية كيارا فيراني.



أما عرض «سان لوران» الذي تم تنظيمه الثلاثاء أيضا وتقدمت حضوره الممثلات الفرنسيات كاترين دونوف وشارلوت غينزبور وبياتريس دال والإسبانية روسي دي بالما وعارضة الأزياء إيفا هيرزيغوفا، فسيطرت عليه الأزياء الأنيقة بلا استفزاز، بفساتين سوداء طويلة، وسترات «سموكينغ» مع سراويل، ومعاطف فراء اصطناعي فاخرة.