قلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تأخره بـ 21 نقطة، وتغلب على ضيفه كليفلاند كافالييرز 125-119، في دورة كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، فيما مني شيكاغو بولز بخسارة رابعة تواليا أمام ميلووكي باكس حامل اللقب 112-118.



في المباراة الأولى، تألق تايريز ماكسي مسجلا 33 نقطة، بينها 24 في الشوط الثاني، ليحقق فيلادلفيا فوزه الخامس تواليا.



وتابع القادم جيمس هاردن بروزه مع 25 نقطة و11 تمريرة حاسمة، في سلسلة لم يخسر فيها مع فريقه الجديد بعد قدومه من بروكلين نتس.



وأضاف للفائز عملاقه الكاميروني جويل إمبيد 22 نقطة والبديل جورج نيانغ 17 وتوبياس هاريس 15.



وانفرد فيلادلفيا بوصافة المنطقة الشرقية (39-23) أمام ميلووكي باكس (39-25)، فيما يتصدر ميامي هيت المنطقة (42-22)، علما أن الأول يزور هيت السبت في فلوريدا.



وفي المباراة الثانية ضمن المنطقة الشرقية، تابع ميلووكي باكس انتصاراته وحقق الثالث تواليا على مضيفه شيكاغو بولز 118-112، بفضل 34 نقطة و16 متابعة من عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.