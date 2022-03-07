القاهرة - ناهد إمام هالة عمران ووكالات



أكد د.حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بعد الوصول بعمليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا إلى أكثر من 70%، مؤكدا أن عمليات التطعيم بين مختلف الفئات وصلت إلى أكثر من 40%. وقالت وزارة الصحة والسكان، إن تلقى لقاح كورونا يقلل من فرص انتقال العدوى، بالإضافة إلى أنه يمنع المضاعفات الشديدة حال الإصابة.



وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافى المريض من فيروس كورونا.



وفي سياق متصل، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، د.خالد عبدالغفار، إننا استهلكنا 72 مليون جرعة حتى الآن ما بين جرعة أولى وثانية، ونمتلك أكثر من 70 مليون جرعة ضد كورونا تكفي 75 مليون مواطن».



وأضاف عبدالغفار، خلال اتصال تلفزيوني: «إننا مستمرون في حملة التطعيم للحماية من أي آثار مضرة خلال الفترة المقبلة».



ولفت إلى أن تطعيمات المواطنين بمختلف أنواع اللقاحات كانت لها أهمية في تحمل مصر للموجة الخامسة من كورونا والتي انكسرت في الأسبوع الثالث وأصبحت تقل حتى في الأسبوع الثامن، مبينا أن أغلبية الوفيات لم يتلق اللقاح.



من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى تتسبب في أعطال السيارات.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن.



وشددت على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه سواء التي يتم إنتاجها محليا، أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة.



وأشارت إلى أن هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة، وكذلك هناك مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائها على أي شوائب أو معادن، ومطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن البنزين خال من المنجنيز والذي لا يمكن استخدامه لتأثيره بالتلف على بعض أجزاء من مصافي التكرير.