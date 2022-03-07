القاهرة ـ ناهد إمام



كشفت وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لتكنولوجيا المالية والابتكار د.رشا نجم، امس عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق أول صندوق متخصص في أفريقيا لدعم الابتكار والشركات الناشئة برأسمال يبلغ 1.3 مليار جنيه بالتعاون مع ثلاثة بنوك هي: الأهلي ومصر والقاهرة.



وقالت د.رشا نجم ـ خلال كلمتها في مؤتمر «دور القطاع المصرفي في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي» الذي تنظمه مؤسسة «الأهرام» ـ إن البنك المركزي أدرك أهمية التكنولوجيا المالية مبكرا، حيث أطلق في مارس 2019 إستراتيجية متكاملة للابتكار لرفع معدلات الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي كخطوة تمهيدا لجعل مصر مركزا إقليميا للابتكار.



وأضافت: أن الاستراتيجية قامت على خمسة محاور، الأول: هو دراسة الطلب بهدف توفير الخدمات التكنولوجية للأماكن المحرومة من الخدمات المصرفية ومساعدتهم للاندماج في الاقتصاد الرسمي، والمحور الثاني: يتمثل في المساعدة على توفير التمويل من خلال إنشاء صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة.



وأوضحت أن المحور الثالث: تمثل في «الحوكمة»، حيث قام البنك المركزي بالتعاون مع العديد من الهيئات والجهات الرقابية الأخرى بهدف ترسيخ مبادئ «الحوكمة» مع وجود تشابك بين الخدمات في كثير من الجوانب والهيئات الرقمية، وقام البنك المركزي بإبرام اتفاقية مع هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



وتابعت: أن المحور الرابع: يتمثل في وضع القواعد المنظمة لخلق أطر تنظيمية تقدم الحلول المصرفية بشكل آمن وتحقق الاستقرار المالية وتحمي حقوق المواطنين.



وأشارت إلى أن المحور الخامس: هو تأهيل الكوادر والقدرات الفكرية والمهارات ودعمها، مشيرة إلى أن أغلب الشركات الناشئة أقامها شباب تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاما استطاعت تحقيق انتشار إقليمي ودولي.



وأكدت أن البنك المركزي حريص على مواصلة دعم الشباب وريادة الأعمال والابتكار بهدف زيادة دعم المشروعات الناشئة وأصحاب المشروعات.