انشغلت بحالي وتزوجت و«كورونا» أطالت فترة التوقف قليلاً.. و الأغنية الوطنية أنجح وعمرها أطول من الرومانسية

أغنية «قنابل» حققت 160 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.. ولم أجد نفسي في التمثيل وكنت أتمنى تقديم عمل حربي تاريخي

حوار - ياسر العيلة

رغم تميز عيسى المرزوق وتحقيقه رقما صعبا في عالم الموسيقى والغناء، إلا أننا فوجئنا باختفائه خلال العامين الماضيين، الأمر الذي جعلنا نبحث عنه لنعرف السبب إلا أننا وجدناه في حالة نشاط فني مفاجئ فاقتربنا منه وحاورناه كي نعرف أسباب البعد، وما الذي يشغله خلال الفترة الحالية:

لاحظنا أنك مختف هذه الفترة فما السبب؟



٭ موجود، لكن انشغلت بحالي قليلا، واهتممت بحياتي لمدة عامين وها قد رجعت بنشاط أكثر.



ما الذي في حياتك جعلك تركز عليه خلال العامين الماضيين؟



٭ أولا الزواج، علاوة على ظروف جائحة كورونا، لكن الحمد لله بدأت الحفلات والنشاطات الفنية في الرجوع.



ألا ترى أن الغياب قد طال بعض الشيء؟



٭ معك الحق، لكن العودة ستعوض ما فات ان شاء الله.



كنت في أوج نجاحك عندما توقفت فبماذا ستعود لتحافظ على هذا النجاح؟



٭ آخر شيء قدمته كانت أغنية (قنابل) وحققت 160 مليون مشاهدة على اليوتيوب، بخلاف 10 ملايين عبر تطبيق أنغامي، لذلك من الصعب أن أعود بعمل يحقق نفس معدل هذا النجاح، لكن التوفيق من الله.هل تابعت خلال العامين الماضيين الحالة الغنائية السائدة حاليا؟



٭ للأمانة لا، بل كنت مشغولا أكثر بنجاحي السابق وتوقف عقلي عند تلك النقطة وما الذي سوف أقدمه لأتجاوز وأحقق نجاحا أكبر، فمنذ 2018 وأنا أقدم أشياء خارجة عن المألوف جعلت الجميع يحاول تقليدي، وبالتالي المهمة أصعب بكثير.



وماذا في جعبتك حاليا؟



٭ أجهز 3 أعمال وطنية، وأفتخر أن أكون أول كويتي يشارك بثلاثة أعمال وطنية دفعة واحدة خلال العيد الوطني، مع ثلاث شركات كبرى هي شركة المطاحن، والبنك الأهلي، وشركة دحيم أوتو للسيارات.



هل ترى أن الأغنيات الوطنية تعطي دفعة للمطرب؟



٭ بالتأكيد، وبالنسبة لي الأغنية الوطنية أنجح من الأغنية العادية، فالوطنية عمرها أطول.



هل الأغنيات الوطنية الثلاث بألوان غنائية مختلفة؟



٭ نعم، فالأولى جوها شبابي بعض الشيء، واسمها (عزيزة) وهي من ألحاني، وتوزيع محمد الشطي، كلمات سمر البحرينية، والثانية ألحان فهد الناصر وتوزيع همام وكلمات عبدالعزيز العبكل، وتحمل اسم (عمري لأهلي)، والثالثة ألحان وتوزيع عمار البني، وتم تصوير الثلاث أغنيات.



وماذا لديك غير الأعمال الوطنية؟



٭ لدي عمل سنغل ذو جو مصري شعبي، من ألحاني وتوزيع محمد الشطي، بمصاحبة (دافي)، وهناك أغنية كويتية أيضا بمصاحبة (دافي) وتوزيع علي المتروك، وهناك أغنية مصرية اسمها (مش نايم) من ألحاني، كأنها تعبر عن حالة الاختفاء الذي كنت فيه، وسبق ان قدمت أغنيتين مصريتين واحدة من ألحان عمرو الشاذلي، اسمها (الحمد لله) وكانت إنتاجا خاصا لتطبيق أنغامي، وأخرى حملت اسم (مسا الرمان) وهي ألحان عمرو الشاذلي أيضا وتوزيع عمرو الخضري.



نعرف أنك اجتماعي ومرح ولكن لماذا هناك من يتهمك بالغرور؟



٭ لأنني أتعامل مع الناس باتزان ورصانة وثقل ولا أرفع الكلفة مع أحد بسهولة وهذا يفسر على أنه غرور.



إذن الشهرة لم تغير عيسى المرزوق؟



٭ أعوذ بالله أن أكون قد أصابني الغرور.



كيف ترى شعبيتك في ميزان المطربين بعد الاختفاء؟



٭ مثل ما هي والحمد لله ومحبة الناس نعمة من الله.



ماذا عن تجاربك في مجال التمثيل؟



٭ لم أجد نفسي في مجال التمثيل، وإن كنت أود تقديم عمل حربي أو عسكري يحمل روح الأكشن او عمل تاريخي لأنها تناسب ملامحي الحادة أكثر، أما الأعمال الرومانسية لكوني مطربا فلا أجد نفسي فيها، لكن في المقابل وجدت نفسي في مسرح الطفل ووفقت فيه وقدمت عملا جميلا حمل اسم (مدينة المرجان) مع هند البلوشي.



ألا تفكر في تقديم أغنية لابنتك؟



٭ كل أغنياتي مهداة لابنتي.