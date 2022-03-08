ترعى أجيليتي، الشركة الرائدة في استثمارات وابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد، مشاركة عالمة الفيزياء الفلكية الحائزة جائزة نوبل د.أندريا جيز في مؤتمر البحث العلمي، الذي سيعقد في الفترة من 8 - 9 مارس وتستضيفه جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS).

وجدير بالذكر أن د.جيز هي عالمة فلكية أميركية وأستاذة محاضرة بقسم الفيزياء وعلم الفلك في جامعة كاليفورنيا- لوس أنجيليس. (UCLA) وقد أصبحت في العام 2020 رابع امرأة تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء، وتقاسمت الجائزة مع زملائها لاكتشافهم جسما فائق الكتلة، أصبح يعرف الآن عموما بأنه ثقب أسود في مجرة ​​درب التبانة.

وبهذه المناسبة، قال د.سلمان الصباح، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: «يركز المؤتمر على أهمية البحث العلمي - الذي يعتبر جزءا مهما من الاكتشاف والابتكار. يسعدنا في جامعة الكويت أن نرحب بالبروفيسور جيز كمتحدثة رئيسية في المؤتمر».



من جهته، قال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: «نحن فخورون بدعم مشاركة د.جيز في مؤتمر البحث العلمي الذي سيستضيف مجموعة بارزة من العلماء.

يعد التعليم إحدى ركائز برنامج أجيليتي للاستدامة. ومن خلال دعم مشاركة د.جيز في هذا المؤتمر، يمكننا منح الطلاب في الكويت فرصة فريدة للتعلم منها ومن العلماء الآخرين مباشرة».



سيركز المؤتمر والمعرض الذي يستمر لمدة يومين على الاكتشافات والابتكارات العلمية وتحديات براءات الاختراع. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي أوجه التعاون المستقبلية المحتملة فيما بينهما.

وسيشارك الحضور في ورش عمل تركز على الأوراق البحثية وتطبيقات Google الخاصة بالأكاديميين إضافة إلى موضوعات أخرى. يقام المؤتمر والمعرض في مسرح كلية الهندسة والبترول في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2004، استثمرت أجيليتي في مشاريع تعليمية في أكثر من 60 دولة، مما سهل على أكثر من 80 ألف طالب الوصول إلى التعليم، سواء عبر الإنترنت أو من خلال الحضور.



وقد قامت أجيليتي وموظفوها بتمويل المدارس والمبادرات التعليمية وبرامج التدريب المهني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. لمزيد من المعلومات حول مبادرات أجيليتي للاستدامة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: sustainability.agility.com.