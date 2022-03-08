الدوحة - فريد عبدالباقي



ستكون الجماهير القطرية على موعد مع الإثارة والندية، من خلال لقاء السد والريان في كلاسيكو الكرة القطرية الذي سيقام في 6:15 مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار المباراة المؤجلة لحساب الجولة الـ 14 من الدوري القطري.



ويسعى السد الذي توج في وقت لاحق بلقب الدوري القطري هذا الموسم، إلى الحفاظ على سجله خال من الهزائم، حيث يتصدر الترتيب العام برصيد 56 نقطة جمعها بالانتصار في 18 مباراة، والتعادل في مباراتين، فيما يحتل الريان المركز العاشر برصيد 21 نقطة. وكان السد حسم لقاء القسم الأول في الجولة الثالثة بالفوز 4-2.



وستكون لقاء اليوم بروفة نهائية للسد الطامح نحو الاحتفاظ بلقب كأس أمير قطر للعام الثاني على التوالي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الدحيل مساء 14 الجاري في الدور نصف النهائي، بينما يسعى الريان إلى مصالحة جماهيره الغفيرة، وذلك بعد توديع منافسات الكأس بالخسارة أمام الوكرة بركلات الجزاء الترجيحية (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 في الدور ربع النهائي.



من جهة أخرى، اكتملت فرق نصف نهائي كأس أمير قطر بتأهل الدحيل والغرافة بعد تخطيهما عقبة السيلية وقطر في ربع النهائي، اذ جاء تأهل الدحيل بفوزه على السيلية 4-1، في حين تفوق الغرافة على قطر 2-1، وبذلك ضرب الغرافة موعدا مع الوكرة في نصف النهائي المقرر 14 الجاري.



إلى ذلك، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن موعد المباراة الفاصلة، التي ستجمع بين الفريق صاحب المركز الـ 11 في ترتيب الدوري القطري، ضد وصيف بطل دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، والتي ستقام في 6:30 مساء 19 مارس على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.



ووفقا للوائح في حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى الركلات من علامة الجزاء.



ويحتل السيلية المركز الحادي عشر بدوري نجوم QNB برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن الخور الأخير وتبقت مباراة لكل فريق في الجولة الـ 22 والأخيرة بالدوري، فيما يحتل المرخية صدارة الدرجة الثانية برصيد 28 نقطة والخريطيات الثاني 27 نقطة ويهبط الفريق صاحب المركز الـ 12 إلى الدرجة الثانية مباشرة، ويصعد بطل الدرجة الثانية الى الدوري القطري، فيما يخوض الفريق صاحب المركز الـ 11 المباراة الفاصلة مع وصيف الدرجة الثانية.