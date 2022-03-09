بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الاحمدي خلال اجتماعها امس برئاسة حمدي العازمي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص عدد من المواقع لأحواض تجميع مياه الأمطار بمنطقة الشعيبة للحماية من أخطار السيول.



وقال العازمي ان اللجنة اعادت اقتراح العضو عبدالله الرومي بشأن استحداث لفات وجسور بطريق «صباح الأحمد» إلى الوفرة «الطريق الجديد» الى اللجنة، كما أحالت كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الاقتراح المقدم من العضوين د.علي بن ساير، د.حسن كمال، بتخصيص موقع لإنشاء حديقة عامة في منطقة العقيلة الى الجهاز التنفيذي، وأعادت طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص أراض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور الى اللجنة.

وأضاف: تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع جزء من الحيازة الزراعية رقم 64 بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 12 لإقامة مسجد ومواقف.