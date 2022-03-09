أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء ممثلة في مركز نظافة العبدلي النوبة أ بحملة تنظيف بمنطقة الصبية «طريق بحيث الجديد» لإزالة كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفة أن الإدارة تولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة، مشيرا في هذا الصدد إلى الحملة التي تم تنفيذها ومازال العمل جاريا بها لتنظيف وإزالة الرمال بمنطقة الصبية اسفرت عن رفع ونقل حمولة 299م3 من الرمال.